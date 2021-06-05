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Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
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05 июня 21:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:52
ЦАР
«Россия нам очень близка»: премьер ЦАР о развитии сотрудничества между странами
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
Все новости

Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду

Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
wikipedia.org  /  Uncle_Dawe

Севастополь, 5 июня. Благодаря выделенной властями РФ субсидии на изучение дна Азовского моря, ученым удалось найти там пресную воду.

Группа российских ученых смогла найти пресную воду в Азовском море. Подробности рассказал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, проведенные под дном Азовского моря исследования показали, что там присутствует пресная вода.

Работы по изучению дна моря начались еще в апреле, уточнил вице-премьер правительства РФ. Тогда власти России выделили на это субсидию в размере 70 миллионов рублей. Исследование проводили специалисты Росгеологии.

Сейчас геологи занимаются точным подсчетом всех находящихся там запасов пресной воды, а также выясняют, на какой глубине и в каком отдалении от берега она находится. По словам Хуснуллина, полные данные от специалистов правительство получит где-то к концу следующего месяца.

Некоторое время назад «Федеральное агентство новостей» сообщало, что Аянское водохранилище, несмотря на двухлетнюю засуху, полностью наполнилось водой. Таким образом оно снова отвоевало статус самого полноводного водохранилища крымского полуострова. Его наполненность на сегодняшний день составляет более 90% от расчетного объема.

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Все новости / Экономика / Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
крым азовское море пресная вода
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