Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду

Севастополь, 5 июня. Благодаря выделенной властями РФ субсидии на изучение дна Азовского моря, ученым удалось найти там пресную воду.

Группа российских ученых смогла найти пресную воду в Азовском море. Подробности рассказал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, проведенные под дном Азовского моря исследования показали, что там присутствует пресная вода.

Работы по изучению дна моря начались еще в апреле, уточнил вице-премьер правительства РФ. Тогда власти России выделили на это субсидию в размере 70 миллионов рублей. Исследование проводили специалисты Росгеологии.

Сейчас геологи занимаются точным подсчетом всех находящихся там запасов пресной воды, а также выясняют, на какой глубине и в каком отдалении от берега она находится. По словам Хуснуллина, полные данные от специалистов правительство получит где-то к концу следующего месяца.

Некоторое время назад «Федеральное агентство новостей» сообщало, что Аянское водохранилище, несмотря на двухлетнюю засуху, полностью наполнилось водой. Таким образом оно снова отвоевало статус самого полноводного водохранилища крымского полуострова. Его наполненность на сегодняшний день составляет более 90% от расчетного объема.