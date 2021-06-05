Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл

Лондон, 5 июня. Британский писатель Фил Дампьер рассказал, как Меган Марк воспользовалась популярностью и статусом принца Гарри.

Вокруг британской королевской семьи не утихают страсти. Актриса Меган Маркл, которая вышла замуж за принца Гарри, в очередной раз пожаловалась на равнодушие именитых родственников. Она заявила, что члены королевской семьи никогда не интересовались ее проблемами или психологическим состоянием Гарри.

Признание Маркл привлекло внимание писателя Фила Дампьера. Он является автором книги «В королевских костюмах: Гарри и Меган своими словами» и считает, что актриса лжет. По его словам, Меган никогда не стремилась стать частью королевской семьи. Наоборот, она всячески настраивала Гарри против своих родственников.

«Боюсь, что все ее обвинения в адрес королевы, родственников, придворных и их отношения к ним с Гарри — всего лишь предлог и оправдание того, что они сделали. Причина ухода совсем в другом», — поделился мнением Дампьер.

Более того, писатель предположил, что Маркл использовала британского принца. Благодаря Гарри она получила мировую известность и реализовала себя в коммерческих проектах.

Ранее близкая подруга и медиум принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл.