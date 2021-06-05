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05 июня 21:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:52
ЦАР
«Россия нам очень близка»: премьер ЦАР о развитии сотрудничества между странами
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
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Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл

Общество
Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл
wikipedia.org  /  Office of the Governor-General - GG.Govt.nz / CC BY 4.0

Лондон, 5 июня. Британский писатель Фил Дампьер рассказал, как Меган Марк воспользовалась популярностью и статусом принца Гарри.

Вокруг британской королевской семьи не утихают страсти. Актриса Меган Маркл, которая вышла замуж за принца Гарри, в очередной раз пожаловалась на равнодушие именитых родственников. Она заявила, что члены королевской семьи никогда не интересовались ее проблемами или психологическим состоянием Гарри.

Признание Маркл привлекло внимание писателя Фила Дампьера. Он является автором книги «В королевских костюмах: Гарри и Меган своими словами» и считает, что актриса лжет. По его словам, Меган никогда не стремилась стать частью королевской семьи. Наоборот, она всячески настраивала Гарри против своих родственников.

«Боюсь, что все ее обвинения в адрес королевы, родственников, придворных и их отношения к ним с Гарри — всего лишь предлог и оправдание того, что они сделали. Причина ухода совсем в другом», — поделился мнением Дампьер.

Более того, писатель предположил, что Маркл использовала британского принца. Благодаря Гарри она получила мировую известность и реализовала себя в коммерческих проектах.

Ранее близкая подруга и медиум принцессы Дианы предсказала судьбу брака принца Гарри и Меган Маркл.

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Все новости / Общество / Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл
скандал принц гарри королевская семья меган маркл
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