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05 июня 21:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:52
ЦАР
«Россия нам очень близка»: премьер ЦАР о развитии сотрудничества между странами
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
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Встреча Путина и Байдена все больше беспокоит американцев

Политика
Встреча Путина и Байдена все больше беспокоит американцев
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 5 июня. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пытается убедить американцев, что президент Байден сможет отстоять интересы США на переговорах с Путиным.

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, которая должна состояться в Женеве 16 июня, вызывает все больше беспокойства у американской стороны. Журналисты в США опасаются, что глава Белого дома не сможет добиться положительных результатов во время переговоров.

До сих пор точно не известно, какие именно вопросы будут обсуждать президенты, однако очевидно, что острых тем у обеих сторон накопилось немало, и с каждым днем их число только растет. Так, недавно 63 бывших американских военачальника призвали Джо Байдена отказаться от планов по развертыванию эшелонированной системы ПРО и фактически прекратить гонку вооружений с Россией и другими странами с ядерным вооружением. Соответствующая петиция была размещена на сайте Совета за жизнеспособный мир.

Также в США большое беспокойство вызывает тема борьбы с эпидемией коронавируса, а также вопрос изучения его происхождения. Некоторые американские все еще ученые уверены, что COVID-19 был искусственно синтезирован в одной из лабораторий Китая. Что думает об этих вопросах Джо Байден, и какие из них он захочет в обязательном порядке обсудить с Владимиром Путиным - пока не ясно.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки убеждает журналистов в том, что президент США будет твердо отстаивать американские интересы на встрече с российским лидером, независимо от того, пройдут ли в итоге переговоры в открытом или закрытом формате. Она заявила, что за время своей политической карьеры Джо Байден уже встречался с Владимиром Путиным и никогда не пасовал перед ним, особенно, в стратегически важных вопросах.

Впрочем, журналисты, эксперты и и простые американцы все еще сомневаются в том, что переговоры между лидерами США и РФ пройдут действительно успешно и продуктивно для Вашингтона. Так, писатель Павел Кожевников предположил, что встреча во время встречи с Путиным Байден будет вести себя гораздо мягче, чем обещает гражданам Соединенных Штатов.

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Все новости / Политика / Встреча Путина и Байдена все больше беспокоит американцев
путин россия сша байден псаки
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