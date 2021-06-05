Встреча Путина и Байдена все больше беспокоит американцев

Вашингтон, 5 июня. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пытается убедить американцев, что президент Байден сможет отстоять интересы США на переговорах с Путиным.

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, которая должна состояться в Женеве 16 июня, вызывает все больше беспокойства у американской стороны. Журналисты в США опасаются, что глава Белого дома не сможет добиться положительных результатов во время переговоров.

До сих пор точно не известно, какие именно вопросы будут обсуждать президенты, однако очевидно, что острых тем у обеих сторон накопилось немало, и с каждым днем их число только растет. Так, недавно 63 бывших американских военачальника призвали Джо Байдена отказаться от планов по развертыванию эшелонированной системы ПРО и фактически прекратить гонку вооружений с Россией и другими странами с ядерным вооружением. Соответствующая петиция была размещена на сайте Совета за жизнеспособный мир.

Также в США большое беспокойство вызывает тема борьбы с эпидемией коронавируса, а также вопрос изучения его происхождения. Некоторые американские все еще ученые уверены, что COVID-19 был искусственно синтезирован в одной из лабораторий Китая. Что думает об этих вопросах Джо Байден, и какие из них он захочет в обязательном порядке обсудить с Владимиром Путиным - пока не ясно.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки убеждает журналистов в том, что президент США будет твердо отстаивать американские интересы на встрече с российским лидером, независимо от того, пройдут ли в итоге переговоры в открытом или закрытом формате. Она заявила, что за время своей политической карьеры Джо Байден уже встречался с Владимиром Путиным и никогда не пасовал перед ним, особенно, в стратегически важных вопросах.

Впрочем, журналисты, эксперты и и простые американцы все еще сомневаются в том, что переговоры между лидерами США и РФ пройдут действительно успешно и продуктивно для Вашингтона. Так, писатель Павел Кожевников предположил, что встреча во время встречи с Путиным Байден будет вести себя гораздо мягче, чем обещает гражданам Соединенных Штатов.