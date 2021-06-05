Фронтмен Little Big ответил на вопрос о свадьбе с Таюрской

Москва, 5 июня. Фронтмен популярной группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал возможность свадьбы с солисткой коллектива Софьей Таюрской.

Поклонники давно подозревали, что Прусикина и Таюрскую связывают не просто рабочие отношения. Некоторые даже предполагали, что именно из-за солистки Little Big фронтмен коллектива развелся с супругой, певицей Ириной Смелой, известной под псевдонимом Tatarka.

Участники группы долго скрывали свои отношения, но в недавнем интервью Ксении Собчак Таюрская подтвердила слухи о романе с Прусикиным. При этом она уточнила, что их отношения завязались после его расставания с женой.

Фронтмен и солистка Little Big впервые публично появились вместе как пара на премии Муз-ТВ и пообщались с журналистами. По словам Таюрской, после признания ей стало легче. Конечно, пара сталкивается с негативом в соцсети, но справляется с этой ситуацией. Прусикин даже ответил на вопрос о свадьбе с возлюбленной.

«Давайте не будем забегать вперед. Мы разберемся», — цитирует музыканта kp.ru.

Бывшая жена Прусикина сделала смелое заявление после публичного признания Таюрской. Она сказала, что для нее перестал существовать один человек, который был ей дорог, но не уточнила, о ком идет речь.