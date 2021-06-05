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05 июня 21:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:52
ЦАР
«Россия нам очень близка»: премьер ЦАР о развитии сотрудничества между странами
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
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Фронтмен Little Big ответил на вопрос о свадьбе с Таюрской

Шоу-бизнес
Фронтмен Little Big ответил на вопрос о свадьбе с Таюрской
instagram.com  /  @iliyaprusikin

Москва, 5 июня. Фронтмен популярной группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал возможность свадьбы с солисткой коллектива Софьей Таюрской.

Поклонники давно подозревали, что Прусикина и Таюрскую связывают не просто рабочие отношения. Некоторые даже предполагали, что именно из-за солистки Little Big фронтмен коллектива развелся с супругой, певицей Ириной Смелой, известной под псевдонимом Tatarka.

Участники группы долго скрывали свои отношения, но в недавнем интервью Ксении Собчак Таюрская подтвердила слухи о романе с Прусикиным. При этом она уточнила, что их отношения завязались после его расставания с женой.

Фронтмен и солистка Little Big впервые публично появились вместе как пара на премии Муз-ТВ и пообщались с журналистами. По словам Таюрской, после признания ей стало легче. Конечно, пара сталкивается с негативом в соцсети, но справляется с этой ситуацией. Прусикин даже ответил на вопрос о свадьбе с возлюбленной.

«Давайте не будем забегать вперед. Мы разберемся», — цитирует музыканта kp.ru.

Бывшая жена Прусикина сделала смелое заявление после публичного признания Таюрской. Она сказала, что для нее перестал существовать один человек, который был ей дорог, но не уточнила, о ком идет речь.

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Все новости / Шоу-бизнес / Фронтмен Little Big ответил на вопрос о свадьбе с Таюрской
Прусикин Little Big таюрская
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