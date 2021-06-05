Дочь Урганта устроила пикантную фотосессию на улице

Нью-Йорк, 5 июня. Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе удивила подписчиков откровенной фотосессией на столбе. Девушка позировала в ковбойских сапогах, высоко задрав подол платья.
Приемная дочь Урганта живет и учится в США. Из-за пандемии коронавируса семья долгое время не виделась с Эрикой, но родственники все-таки смогли навестить ее.
Недавно Эрика пережила расставание со своим чернокожим бойфрендом. После этого она стала публиковать пикантные фотографии в своем Instagram, что, конечно, не может не радовать подписчиков.
Телеведущий относится к Эрике как к родной к дочери, поэтому не исключено, что подобные фотосессии его задевают. Подписчики 20-летней девушки отметили, что не следовало бы публиковать такие снимки, если их смотрит папа.
«Уберите папу от экрана!», — написал пользователь.
«Эрика, ты огонь, но по-моему это уже перебор», — прокомментировал фоловер.
Не в первый раз дочь шоумена демонстрирует нестандартные образы. На снимках она предстала с розовыми локонами, убранными в хвост. Фэшн лук составляет черное платье, которое дополняют ковбойские сапоги. При этом для фото Эрика поднимает подол, открывая свои ножки. Публикация собрала уже 18 тысяч лайков.
Недавно блогер Вадим Манукян уличил Урганта в правовой безграмотности из-за «депутатства» Стивена Сигала. Ведущий ошибочно высказался о членстве актера в одной из российских партий.