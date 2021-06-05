Дочь Урганта устроила пикантную фотосессию на улице

Нью-Йорк, 5 июня. Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе удивила подписчиков откровенной фотосессией на столбе. Девушка позировала в ковбойских сапогах, высоко задрав подол платья.

Приемная дочь Урганта живет и учится в США. Из-за пандемии коронавируса семья долгое время не виделась с Эрикой, но родственники все-таки смогли навестить ее.

Недавно Эрика пережила расставание со своим чернокожим бойфрендом. После этого она стала публиковать пикантные фотографии в своем Instagram, что, конечно, не может не радовать подписчиков.

Телеведущий относится к Эрике как к родной к дочери, поэтому не исключено, что подобные фотосессии его задевают. Подписчики 20-летней девушки отметили, что не следовало бы публиковать такие снимки, если их смотрит папа.

«Уберите папу от экрана!», — написал пользователь. «Эрика, ты огонь, но по-моему это уже перебор», — прокомментировал фоловер.

Не в первый раз дочь шоумена демонстрирует нестандартные образы. На снимках она предстала с розовыми локонами, убранными в хвост. Фэшн лук составляет черное платье, которое дополняют ковбойские сапоги. При этом для фото Эрика поднимает подол, открывая свои ножки. Публикация собрала уже 18 тысяч лайков.