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05 июня 21:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:52
ЦАР
«Россия нам очень близка»: премьер ЦАР о развитии сотрудничества между странами
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
Все новости

Дочь Урганта устроила пикантную фотосессию на улице

Шоу-бизнес
Дочь Урганта устроила пикантную фотосессию на улице
instagram.com  /  @e_ttg

Нью-Йорк, 5 июня. Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе удивила подписчиков откровенной фотосессией на столбе. Девушка позировала в ковбойских сапогах, высоко задрав подол платья.

Приемная дочь Урганта живет и учится в США. Из-за пандемии коронавируса семья долгое время не виделась с Эрикой, но родственники все-таки смогли навестить ее.

Недавно Эрика пережила расставание со своим чернокожим бойфрендом. После этого она стала публиковать пикантные фотографии в своем Instagram, что, конечно, не может не радовать подписчиков.

Телеведущий относится к Эрике как к родной к дочери, поэтому не исключено, что подобные фотосессии его задевают. Подписчики 20-летней девушки отметили, что не следовало бы публиковать такие снимки, если их смотрит папа.

«Уберите папу от экрана!», — написал пользователь.

«Эрика, ты огонь, но по-моему это уже перебор», — прокомментировал фоловер.

Не в первый раз дочь шоумена демонстрирует нестандартные образы. На снимках она предстала с розовыми локонами, убранными в хвост. Фэшн лук составляет черное платье, которое дополняют ковбойские сапоги. При этом для фото Эрика поднимает подол, открывая свои ножки. Публикация собрала уже 18 тысяч лайков.

Недавно блогер Вадим Манукян уличил Урганта в правовой безграмотности из-за «депутатства» Стивена Сигала. Ведущий ошибочно высказался о членстве актера в одной из российских партий.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Урганта устроила пикантную фотосессию на улице
ургант инстаграм эрика кикнадзе
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