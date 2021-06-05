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05 июня 21:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:52
ЦАР
«Россия нам очень близка»: премьер ЦАР о развитии сотрудничества между странами
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
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Тихановскую предупредили об угрозе потерять поддержку Варшавы

304
Политика
Тихановскую предупредили об угрозе потерять поддержку Варшавы
facebook.com  /  Светлана Тихановская

Варшава, 5 июня. Спикер нижней палаты польского парламента Рышард Терлецкий прокомментировал возможное появление Светланы Тихановской на оппозиционном мероприятии «Кампус Польши будущего».

Визит Светланы Тихановской на оппозиционное мероприятие «Кампус Польши будущего» анонсировал польский политик Рафал Тшасковский. Эту новость не оставил без внимания спикер нижней палаты польского парламента Рышард Терлецкий. Он заявил, что Тихановская может не рассчитывать на поддержку Польши. Ей придется просить помощи у Москвы.

«Если Тихановская захочет рекламировать антидемократическую оппозицию Польши и появится на митинге Тшасковского, пусть она обращается за помощью в Москву, а мы поддержим ту белорусскую оппозицию, которая не встанет на сторону наших противников», — подчеркнул Терлецкий.

Как заметил Терлецкий, экс-кандидат в президенты Белоруссии не вызывает доверия у влиятельных европейских политиков. Тихановская симпатизирует польскому движению, которое не признает демократические выборы и сомневается в государственных институтах страны. Кроме этого, она поддерживает судей, которых Польше навязывают в Евросоюзе.

Также спикер польского парламента допустил, что в скором времени Тихановская будет сотрудничать с оппозиционными силами в Венгрии, которые оказывают давление на Правительство Польши. Этот факт окажет негативное влияние на репутацию экс-кандидата в президенты Белоруссии.

Ранее Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны массовых беспорядков в республике.

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