Тихановскую предупредили об угрозе потерять поддержку Варшавы

Варшава, 5 июня. Спикер нижней палаты польского парламента Рышард Терлецкий прокомментировал возможное появление Светланы Тихановской на оппозиционном мероприятии «Кампус Польши будущего».

Визит Светланы Тихановской на оппозиционное мероприятие «Кампус Польши будущего» анонсировал польский политик Рафал Тшасковский. Эту новость не оставил без внимания спикер нижней палаты польского парламента Рышард Терлецкий. Он заявил, что Тихановская может не рассчитывать на поддержку Польши. Ей придется просить помощи у Москвы.

«Если Тихановская захочет рекламировать антидемократическую оппозицию Польши и появится на митинге Тшасковского, пусть она обращается за помощью в Москву, а мы поддержим ту белорусскую оппозицию, которая не встанет на сторону наших противников», — подчеркнул Терлецкий.

Как заметил Терлецкий, экс-кандидат в президенты Белоруссии не вызывает доверия у влиятельных европейских политиков. Тихановская симпатизирует польскому движению, которое не признает демократические выборы и сомневается в государственных институтах страны. Кроме этого, она поддерживает судей, которых Польше навязывают в Евросоюзе.

Также спикер польского парламента допустил, что в скором времени Тихановская будет сотрудничать с оппозиционными силами в Венгрии, которые оказывают давление на Правительство Польши. Этот факт окажет негативное влияние на репутацию экс-кандидата в президенты Белоруссии.

Ранее Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны массовых беспорядков в республике.