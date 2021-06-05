Сына погибшей под колесами Lada вартовчанки доставили в больницу

Нижневартовск, 5 июня. Пешеход 1988 года рождения получил тяжелые травмы в результате ДТП в Нижневартовске. Его мать 1970 года рождения скончалась на месте.

Пострадавшего госпитализировали в БУ ХМАО-Югры «НОКБ». Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщил источник ФАН.

В субботу в Нижневартовске водитель отечественной Lada протаранил остановку общественного транспорта. На месте происшествия погибла женщина, ее сын получил травмы. После аварии виновник ДТП скрылся, его поисками занимаются правоохранители.