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05 июня 21:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
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Рар указал на стремление Запада идти по пути СССР

Политика
Рар указал на стремление Запада идти по пути СССР
youtube.com  /  Pr Scr youtube.com

Санкт-Петербург, 5 июня. Политолог из Германии Александр Рар пояснил, почему Советский Союз не проиграл холодную войну Западу.

На фоне стремительного обострения отношений между Россией и странами коллективного Запада можно наблюдать смену политической парадигмы у нынешних противников РФ. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с мнением политолога из Германии Александра Рара, которое им было высказано в интервью сетевому изданию EADaily. Эксперт отметил, что ранее советские коммунисты в своем противостоянии с капитализмом претендовали на право отстаивать справедливость во всем мире, а теперь западные страны во главе с США пытаются повсеместно навязывать свои правила игры

«Идея социального равенства, справедливости и многого другого, которая существовала 100 лет тому назад у большевиков, сейчас ослабла, Запад как бы поменялся местами с Советским Союзом и считает, что правда у него и только он один будет теперь заниматься миссионерством», — заявил Рар, указывая на стремление отдельных государств Запада пойти по пути СССР.

Одновременно с этим политолог отметил ошибочность утверждения, что Советский Союз проиграл холодную войну. Эксперт подчеркнул, что руководство этой страны само приняло решение о смене политического курса. В результате чего и произошло падение СССР.

«Переход из коммунизма в капитализм был очень болезненным, но все равно альтернативы этому не было», — резюмировал Рар, указывая на недопустимость утверждения, что РФ «проиграла в этом отношении, потому что потеряла Советский Союз».

Ранее Рар объяснил причину истерии, разгорающейся вокруг рейса Ryanair, со стороны государств Запада.

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Все новости / Политика / Рар указал на стремление Запада идти по пути СССР
ссср рф запад политика
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