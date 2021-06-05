Рар указал на стремление Запада идти по пути СССР

Санкт-Петербург, 5 июня. Политолог из Германии Александр Рар пояснил, почему Советский Союз не проиграл холодную войну Западу.

На фоне стремительного обострения отношений между Россией и странами коллективного Запада можно наблюдать смену политической парадигмы у нынешних противников РФ. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с мнением политолога из Германии Александра Рара, которое им было высказано в интервью сетевому изданию EADaily. Эксперт отметил, что ранее советские коммунисты в своем противостоянии с капитализмом претендовали на право отстаивать справедливость во всем мире, а теперь западные страны во главе с США пытаются повсеместно навязывать свои правила игры

«Идея социального равенства, справедливости и многого другого, которая существовала 100 лет тому назад у большевиков, сейчас ослабла, Запад как бы поменялся местами с Советским Союзом и считает, что правда у него и только он один будет теперь заниматься миссионерством», — заявил Рар, указывая на стремление отдельных государств Запада пойти по пути СССР.

Одновременно с этим политолог отметил ошибочность утверждения, что Советский Союз проиграл холодную войну. Эксперт подчеркнул, что руководство этой страны само приняло решение о смене политического курса. В результате чего и произошло падение СССР.

«Переход из коммунизма в капитализм был очень болезненным, но все равно альтернативы этому не было», — резюмировал Рар, указывая на недопустимость утверждения, что РФ «проиграла в этом отношении, потому что потеряла Советский Союз».

Ранее Рар объяснил причину истерии, разгорающейся вокруг рейса Ryanair, со стороны государств Запада.