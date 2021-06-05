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Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
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Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР

ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
flickr.com  /  hdptcar

Банги, 5 июня. Боевики, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Центральноафриканской Республике, пользуются поддержкой Чада.

Соседнее государство стало для них тылом, где они могут восстановиться, укрыться от Вооруженных сил ЦАР (FACA), пополнить припасы и ряды бандформирований.

Источники утверждают, что в Чаде есть тренировочная база, на которой все это время готовили наемников. После чего они в составе конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) принимали участие в попытке госпереворота в ЦАР, а позже в дестабилизации ситуации в стране.

Все говорит о том, что Чад остается государством, которое угрожает безопасности своего соседа. Республика с готовностью принимает преступников, которые бегут с территории ЦАР.

Речь идет не только о боевиках, но и об их лидерах: предположительно, там скрываются экс-президент Франсуа Бозизе, который стал инициатором конфликта, и несколько главарей бандформирований. Нельзя забывать о том, что Чад находится под влиянием Франции.

Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
Global Look Press  / © Julien Mattia / ZUMAPRESS.com

Париж пытается сохранить вес в регионе, а позволить это может только кризис в ЦАР. Таким образом, бывшая метрополия использует чадскую территорию как площадку для подрыва процесса восстановления республики.

Сотрудничество двух африканских государств может положить конец захватнической политике Франции в регионе. Кроме того, оно станет основой самостоятельного развития Чада и ЦАР, которые имеют все возможности, чтобы стать одними из ведущих государств континента.

Недавно отношения стран обострились на фоне столкновения армий на северных рубежах. Центральноафриканские военные (FACA) преследователи бандитов, которые бежали к чадской территории. В итоге завязался бой между военнослужащими республик, в ходе которого потери понесли обе стороны.

Нджамена обвинила Банги, что сосед незаконно попал на ее земли. При этом ЦАР и Чад уже договорились, что создадут независимую комиссию по расследованию инцидента. В нее войдут представители ООН, Африканского союза и Экономического сообщества стран Центральной Африки.

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Все новости / ЦАР / Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
африка цар
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