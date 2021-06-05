Минюст США откажется от многолетней практики тайного получения данных журналистов

Вашингтон, 5 июня. Министерство юстиции США пообещало оставить в прошлом многолетнюю практику тайного получения информации, которой владеют журналисты американских СМИ.

Ведомство долгое время скрывало, что ведет юридическую борьбу за сведения о переписке сотрудников New York Times по электронной почте. Меры предпринимались для выявления источников журналистов, сообщает NYT. Минюст также запретил руководству газеты разглашать сведения о проводившихся попытках. Белый дом узнал об этом только в пятницу.

«Выдача судебных запросов о предоставлении данных репортеров в рамках расследований утечек не соответствует политическим указаниям президента», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отказ минюста от попыток добиться принудительного судебного приказа для получения данных репортеров подтвердил представитель ведомства Энтони Коли. Об этом он заявил в отдельном обращении, передает Associated Press.