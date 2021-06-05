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05 июня 21:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
Общество
Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл
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Эксперт сообщил о затухании русофобии на Украине

Политика
Эксперт сообщил о затухании русофобии на Украине
pixabay.com

Киев, 5 июня. ЕС признает, что давление на Россию оказалось бессмысленно для НАТО. Прогнозируется, что в скором времени и украинское правительство начнет вести менее конфронтационную политику.

В ближайшее время Украина так же, как и ЕС, осознает бесполезность санкций и откажется от русофобии, предположил директора Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексея Зубец.

Уточнение специалиста последовало после слов президента Украины Владимира Зеленского о невозможности завершения строительства магистрального газопровода «Северный поток 2». В свою очередь ЕС подчеркнул, что Североатлантическому альянсу война не нужна.

«Европа не готова оплачивать демонстративную и махровую русофобию. И главная ошибка Украины времен Майдана состоит в том, что она переоценила стоимость русофобии как товара. За нее платить серьезных денег Украине не думают», — уточнил Зубец.

По словам эксперта, чтобы решить трудности в коммуникации с Китаем, США необходим мир с Россией, достичь которого можно благодаря урегулированию конфликта с Украиной. В частности, Киев должен пойти на некоторые уступки в самое ближайшее время, подытожил он.

Ранее ФАН сообщил, что совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в тайном режиме обсудил вопрос дополнительных мер безопасности на границе с Крымом и в южных областях и неотложные меры по интеграции с НАТО.

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Все новости / Политика / Эксперт сообщил о затухании русофобии на Украине
украина зеленский северный поток 2
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