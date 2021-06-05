Киев, 5 июня. ЕС признает, что давление на Россию оказалось бессмысленно для НАТО. Прогнозируется, что в скором времени и украинское правительство начнет вести менее конфронтационную политику.

В ближайшее время Украина так же, как и ЕС, осознает бесполезность санкций и откажется от русофобии, предположил директора Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексея Зубец.

Уточнение специалиста последовало после слов президента Украины Владимира Зеленского о невозможности завершения строительства магистрального газопровода «Северный поток 2». В свою очередь ЕС подчеркнул, что Североатлантическому альянсу война не нужна.

«Европа не готова оплачивать демонстративную и махровую русофобию. И главная ошибка Украины времен Майдана состоит в том, что она переоценила стоимость русофобии как товара. За нее платить серьезных денег Украине не думают», — уточнил Зубец.

По словам эксперта, чтобы решить трудности в коммуникации с Китаем, США необходим мир с Россией, достичь которого можно благодаря урегулированию конфликта с Украиной. В частности, Киев должен пойти на некоторые уступки в самое ближайшее время, подытожил он.

Ранее ФАН сообщил, что совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в тайном режиме обсудил вопрос дополнительных мер безопасности на границе с Крымом и в южных областях и неотложные меры по интеграции с НАТО.