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05 июня 21:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
Общество
Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл
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В слитом признании Цукерберга говорится о масштабной утечке данных Facebook

Политика
В слитом признании Цукерберга говорится о масштабной утечке данных Facebook
wikipedia.org  /  Anthony Quintano / CC BY 2.0

Менло-Парк, 5 июня. В Сеть слили телефонный разговор основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга с одним из топ-менеджеров компании Хайди Шварц.

Запись опубликовал Project Veritas. Цукерберг и Шварц обсуждали последний инцидент с утечкой данных об одной из программ, реализуемой соцсетью. Цукерберг в ходе разговора дал понять, что руководство Facebook прилагает все усилия для обнаружения источников утечек и наказания виновных. Основатель соцсети отметил, что «за прошлый год» произошло больше подобных инцидентов, чем «нам всем хотелось бы».

Ранее cопредседатель надзорного совета Facebook Майкл Макконелл осудил блокировку бывшего президента США Дональда Трампа в соцсети. По словам сотрудника компании, такие меры не соответствуют правилам площадки.

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Все новости / Политика / В слитом признании Цукерберга говорится о масштабной утечке данных Facebook
Facebook цукерберг соцсеть утечки
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