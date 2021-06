В слитом признании Цукерберга говорится о масштабной утечке данных Facebook

Менло-Парк, 5 июня. В Сеть слили телефонный разговор основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга с одним из топ-менеджеров компании Хайди Шварц.

Запись опубликовал Project Veritas. Цукерберг и Шварц обсуждали последний инцидент с утечкой данных об одной из программ, реализуемой соцсетью. Цукерберг в ходе разговора дал понять, что руководство Facebook прилагает все усилия для обнаружения источников утечек и наказания виновных. Основатель соцсети отметил, что «за прошлый год» произошло больше подобных инцидентов, чем «нам всем хотелось бы».

BREAKING: Project Veritas Obtains New Insider Tape Revealing Facebook CEO Mark Zuckerberg and Top Executive Heidi Swartz Prioritize Punishing Truth Seekers Over Acknowledging Secret Censorship of ‘Actually True Events or Facts’ pic.twitter.com/SiLC6n2eq4