ФАН публикует фото с места смертельной аварии в Нижневартовске

Нижневартовск, 5 июня. Автомобилист устроил в городе аварию со смертельным исходом. Кадры с места трагедии оказались в распоряжении редакции ФАН.

По предварительным данным, несколько человек стояли на автобусной остановке, когда в нее на скорости врезался отечественный автомобиль марки Lada.

Автомобилист поспешил скрыться после ДТП, его брошенная машина осталась недалеко от места аварии.

От тяжелых травм скончалась женщина, мужчину доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняются, сообщал ФАН.