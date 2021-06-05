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05 июня 21:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
Общество
Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл
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ВМС США прекратили разработку управляемых снарядов по проекту HVP

Армия
ВМС США прекратили разработку управляемых снарядов по проекту HVP
ru.wikipedia.org  /  U.S. Military / Public Domain

Вашингтон, 5 июня. Соединенные Штаты решили отказаться от разработок еще одного вида вооружений, которые велись по проекту Hyper-Velocity Projectile (HVP).

По информации издания The Drive, в 2022 финансовом году Военно-морские силы США прекращают любые работы в направлении этих управляемых ракет.

Согласно документу, американские ВМС уже остановили «исследования управляемых снарядов». Данное решение должно помочь Вашингтону сэкономить 5,9 миллиона долларов бюджетных средств. При этом авторы издания предположили, что разработка HVP может возобновиться в будущем.

Ранее глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч сообщил, что Соединенные Штаты могут начать серийное производство гиперзвуковых ракет в 2022 году. До этого заявление о развертывании подобных систем сделал ответственный за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт. Однако слова последнего высмеяли в российском сегменте Сети, передает «Царьград».

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сша бюджет вооружение
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