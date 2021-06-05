ВМС США прекратили разработку управляемых снарядов по проекту HVP

Вашингтон, 5 июня. Соединенные Штаты решили отказаться от разработок еще одного вида вооружений, которые велись по проекту Hyper-Velocity Projectile (HVP).

По информации издания The Drive, в 2022 финансовом году Военно-морские силы США прекращают любые работы в направлении этих управляемых ракет.

Согласно документу, американские ВМС уже остановили «исследования управляемых снарядов». Данное решение должно помочь Вашингтону сэкономить 5,9 миллиона долларов бюджетных средств. При этом авторы издания предположили, что разработка HVP может возобновиться в будущем.

Ранее глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч сообщил, что Соединенные Штаты могут начать серийное производство гиперзвуковых ракет в 2022 году. До этого заявление о развертывании подобных систем сделал ответственный за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт. Однако слова последнего высмеяли в российском сегменте Сети, передает «Царьград».