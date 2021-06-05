Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма

Катар обвинили в спонсировании терроризма на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Соответствующий иск поступил в Высокий суд Лондона.

Авторами обращения к британским властям стали семеро граждан САР. Они предоставили суду документы с требованием возмещения понесенных во время войны финансовых потерь, а также денежной компенсации за пытки, задержания и постоянные угрозы расправы со стороны террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), которую, согласно обвинениям, поддерживали катарцы.

Qatar used Turkish banks to funnel hundreds of millions to jihadists in Syria, court papers allege @ahval_en https://t.co/ufWshkuncr — Elke Götze (@Pucemargine) June 5, 2021

Отмывание денег

Исходя из судебных документов, с которыми ознакомились корреспонденты The Times, для «активной поддержки и содействия террористам» Доха якобы вступила в сговор с организацией «Братья — мусульмане» (запрещена в РФ). Средства для передачи боевикам были получены с помощью завышения стоимости покупаемой недвижимости и реализации строительных контрактов, а также за счет понижения выплат работающим в стране сирийским рабочим. На этом фоне создание новых объектов к предстоящему Чемпионату мира по футболу, который в 2022 примет Катар, создало благоприятную среду для реализации такого рода схем.

#Qatar was this week accused in a #UK court of sending hundreds of millions of dollars to al-Nusra Front in #Syria. https://t.co/peb5KPgHyK — Hasani Mohamed (@HasaniMohamed10) June 5, 2021

Затем средства направлялись либо непосредственно в Сирию, либо в турецкие банки, откуда они выводились и переправлялись радикалам через границу, говорится в судебных документах.

Возможные участники сговора

Как утверждается, высокопоставленные катарские политики, бизнесмены, благотворительные организации и государственные служащие использовали офис монарха государства Персидского залива и два банка для отмывания миллиардов долларов, направляемых боевикам.

В частности, в содействии и поддержке терроризма в Сирии зпявители обвиняют Национальный банк Катара, являющийся крупнейшим финансовым учреждением Ближнего Востока, и банк Дохи. Согласно иску, финансовые учреждения «знали или должны были знать», для чего на самом деле использовались деньги.

A court in UK accused the Qatar administration of providing millions of dollars in support for al-Nusra front in Syria.https://t.co/8LLAcP2GSX — Al-Sarira (@SariraAl) June 5, 2021

Также среди обвиняемых сирийцами значатся экс-премьер-министр Катара Хамад бин Джассим Аль Тани и владелец отеля Ritz в Лондоне, бизнесмен Абдель-Хади аль-Хаджри.

При этом, впрочем, в документах нет конкретных утверждений о роли каждого из предполагаемых ответчиков. Все они, в свою очередь, категорически отрицают обвинения в свой адрес.

Спонсор терроризма

Силы группировки «Джебхат ан-Нусра» в настоящее время входят в коалицию боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ). Сейчас это радикальное объединение все еще контролирует часть сирийской провинции Идлиб.

Об участии Катара в сирийском конфликте на стороне боевиков различные источники говорили с самого начала войны. В 2017 году, в период дипломатического кризиса и обострения отношений с Дохой, власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта официально признали страну спонсором терроризма.

Аналогичные заявления в тот период себе позволял и экс-глава США Дональд Трамп.

«Катар, к сожалению, исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне. Мы просим Катар и другие страны в регионе срочно прекратить поддерживать террористов», — заявил Трамп в ходе одного из своих выступлений.

После стабилизации отношений со странами Персидского залива большинство арабских стран отказалось от этих обвинений.

Обращение сирийцев в Высокий суд Лондона — первый в стране официальный иск против Катара. Впрочем, вряд ли стоит рассчитывать на быстрое рассмотрение этого дела. Особенно при условии, что Доха является одним из наиболее крупных инвесторов в экономику Великобритании.

1 Организация запрещена на территории РФ.