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Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
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Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма

Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
pixabay.com  / 

Катар обвинили в спонсировании терроризма на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Соответствующий иск поступил в Высокий суд Лондона.

Авторами обращения к британским властям стали семеро граждан САР. Они предоставили суду документы с требованием возмещения понесенных во время войны финансовых потерь, а также денежной компенсации за пытки, задержания и постоянные угрозы расправы со стороны террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), которую, согласно обвинениям, поддерживали катарцы.

Отмывание денег

Исходя из судебных документов, с которыми ознакомились корреспонденты The Times, для «активной поддержки и содействия террористам» Доха якобы вступила в сговор с организацией «Братья — мусульмане» (запрещена в РФ). Средства для передачи боевикам были получены с помощью завышения стоимости покупаемой недвижимости и реализации строительных контрактов, а также за счет понижения выплат работающим в стране сирийским рабочим. На этом фоне создание новых объектов к предстоящему Чемпионату мира по футболу, который в 2022 примет Катар, создало благоприятную среду для реализации такого рода схем.

Затем средства направлялись либо непосредственно в Сирию, либо в турецкие банки, откуда они выводились и переправлялись радикалам через границу, говорится в судебных документах.

Возможные участники сговора

Как утверждается, высокопоставленные катарские политики, бизнесмены, благотворительные организации и государственные служащие использовали офис монарха государства Персидского залива и два банка для отмывания миллиардов долларов, направляемых боевикам.

В частности, в содействии и поддержке терроризма в Сирии зпявители обвиняют Национальный банк Катара, являющийся крупнейшим финансовым учреждением Ближнего Востока, и банк Дохи. Согласно иску, финансовые учреждения «знали или должны были знать», для чего на самом деле использовались деньги.

Также среди обвиняемых сирийцами значатся экс-премьер-министр Катара Хамад бин Джассим Аль Тани и владелец отеля Ritz в Лондоне, бизнесмен Абдель-Хади аль-Хаджри.

При этом, впрочем, в документах нет конкретных утверждений о роли каждого из предполагаемых ответчиков. Все они, в свою очередь, категорически отрицают обвинения в свой адрес.

Спонсор терроризма

Силы группировки «Джебхат ан-Нусра» в настоящее время входят в коалицию боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ). Сейчас это радикальное объединение все еще контролирует часть сирийской провинции Идлиб.

Об участии Катара в сирийском конфликте на стороне боевиков различные источники говорили с самого начала войны. В 2017 году, в период дипломатического кризиса и обострения отношений с Дохой, власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта официально признали страну спонсором терроризма.

Аналогичные заявления в тот период себе позволял и экс-глава США Дональд Трамп.

«Катар, к сожалению, исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне. Мы просим Катар и другие страны в регионе срочно прекратить поддерживать террористов», — заявил Трамп в ходе одного из своих выступлений.

После стабилизации отношений со странами Персидского залива большинство арабских стран отказалось от этих обвинений.

Обращение сирийцев в Высокий суд Лондона — первый в стране официальный иск против Катара. Впрочем, вряд ли стоит рассчитывать на быстрое рассмотрение этого дела. Особенно при условии, что Доха является одним из наиболее крупных инвесторов в экономику Великобритании.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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