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05 июня 21:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
Общество
Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл
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Юлия Высоцкая дала совет, как держать себя в форме без строгих диет

Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая дала совет, как держать себя в форме без строгих диет
instagram.com  /  @juliavysotskayaofficial

Москва, 5 июня. Известная актриса и кулинар Юлия Высоцкая призналась, что чаще всего ей задают вопрос, как можно готовить столько калорийных блюд и сохранять стройную фигуру.

Звезда действительно почти в каждом выпуске своей авторской кулинарной программы «Едим дома» соблазняет зрителей сладостями, выпечкой и другими калорийными блюдами. Сама Высоцкая в 47 лет может похвастаться подтянутой и стройной фигурой. По признанию актрисы, она в свое время перепробовала множество строгих диет. Однако после череды неудач она поняла, что залог стройности — это режим питания.

Высоцкая убеждена, что во время строгих ограничений в еде организм испытывает сильный стресс. Нужно не впадать из крайности в крайность, а найти правильный баланс.

«Если вы понимаете, что не можете обойтись, например, без шоколада, значит, купите хороший шоколад и определите, какого количества шоколада вам будет достаточно для счастья, но при этом не будет вреда для фигуры», — объяснила звезда на своей странице в Instagram.

По словам актрисы, путь к красивой фигуре начинается с формирования правильных привычек. Чтобы настроить организму на «здоровую волну», его необходимо «перенаправить», отметила Высоцкая. Первые два дня рацион должен состоять из клетчатки и сложных углеводов, потом можно постепенно добавлять белок. На последней фазе уже вводятся продукты, богатые жирами.

Высоцкая подчеркивает, что после такой «чистки» организм начинает сам регулировать процессы и потребности. Человеку нужно лишь внимательно прислушиваться, ведь тело — это лучший диетолог, заявила звезда.

Сейчас многие обращаются к диетам в стремлении похудеть к пляжному сезону. Врач Наталья Денисова предупредила, что многие из жестких схем питания могут нанести ущерб здоровью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Высоцкая дала совет, как держать себя в форме без строгих диет
здоровье высоцкая похудение фигура диеты
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