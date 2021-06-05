Юлия Высоцкая дала совет, как держать себя в форме без строгих диет

Москва, 5 июня. Известная актриса и кулинар Юлия Высоцкая призналась, что чаще всего ей задают вопрос, как можно готовить столько калорийных блюд и сохранять стройную фигуру.

Звезда действительно почти в каждом выпуске своей авторской кулинарной программы «Едим дома» соблазняет зрителей сладостями, выпечкой и другими калорийными блюдами. Сама Высоцкая в 47 лет может похвастаться подтянутой и стройной фигурой. По признанию актрисы, она в свое время перепробовала множество строгих диет. Однако после череды неудач она поняла, что залог стройности — это режим питания.

Высоцкая убеждена, что во время строгих ограничений в еде организм испытывает сильный стресс. Нужно не впадать из крайности в крайность, а найти правильный баланс.

«Если вы понимаете, что не можете обойтись, например, без шоколада, значит, купите хороший шоколад и определите, какого количества шоколада вам будет достаточно для счастья, но при этом не будет вреда для фигуры», — объяснила звезда на своей странице в Instagram.

По словам актрисы, путь к красивой фигуре начинается с формирования правильных привычек. Чтобы настроить организму на «здоровую волну», его необходимо «перенаправить», отметила Высоцкая. Первые два дня рацион должен состоять из клетчатки и сложных углеводов, потом можно постепенно добавлять белок. На последней фазе уже вводятся продукты, богатые жирами.

Высоцкая подчеркивает, что после такой «чистки» организм начинает сам регулировать процессы и потребности. Человеку нужно лишь внимательно прислушиваться, ведь тело — это лучший диетолог, заявила звезда.

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