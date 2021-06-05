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05 июня 21:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
Общество
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Российское тактическое ядерное оружие напугало аналитиков из США

Армия
Российское тактическое ядерное оружие напугало аналитиков из США
wikipedia.org  /  FEMA News Photo / Public Domain

Вашингтон, 5 июня. Риски «ограниченного» применения ядерного вооружения Россией в ходе возможного конфликта сильно беспокоит американских военных, заявили эксперты из США.

Специалисты Военно-морских сил Соединенных Штатов недавно выпустили обновленную стратегию, в которой отмечается, что Россия может использовать в ходе гипотетического вооруженного конфликта с США ядерное вооружение в ограниченном порядке, пишет американский военный аналитик Крис Осборн в своей статье для The National Interest, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его словам, Москва может применить подобное оружие из расчета на то, что Вашингтон попросту испугается и не нанесет ответный удар.

«Разрушительная тактическая ядерная атака первого удара может позволить быстро захватить спорный район, поднимая уровень риска настолько высоко, что США побоятся реагировать, чтобы избежать глобальной катастрофы», — высказался напуганный российским тактическим ядерным вооружением эксперт.

Вопрос о возможном снижении так называемого порога ядерной войны был поднят в экспертном сообществе из-за того, что у России и США имеется маломощное тактическое ядерное вооружение, подчеркнул Осборн. По его словам, в реальности любое использование ядерных боеприпасов приведет к мощному и смертоносному контрудару.

Ранее аналитики из Соединенных Штатов заявили, что американским и российским властям необходимо объединить усилия для снижения рисков начала ядерной войны между двумя мировыми державами. По их мнению, США и Россия в настоящий момент очень близки к красной черте, за которой последует глобальная ядерная катастрофа.

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россия сша ядерное оружие the national interest осборн
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