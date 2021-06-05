Российское тактическое ядерное оружие напугало аналитиков из США

Вашингтон, 5 июня. Риски «ограниченного» применения ядерного вооружения Россией в ходе возможного конфликта сильно беспокоит американских военных, заявили эксперты из США.

Специалисты Военно-морских сил Соединенных Штатов недавно выпустили обновленную стратегию, в которой отмечается, что Россия может использовать в ходе гипотетического вооруженного конфликта с США ядерное вооружение в ограниченном порядке, пишет американский военный аналитик Крис Осборн в своей статье для The National Interest, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его словам, Москва может применить подобное оружие из расчета на то, что Вашингтон попросту испугается и не нанесет ответный удар.

«Разрушительная тактическая ядерная атака первого удара может позволить быстро захватить спорный район, поднимая уровень риска настолько высоко, что США побоятся реагировать, чтобы избежать глобальной катастрофы», — высказался напуганный российским тактическим ядерным вооружением эксперт.

Вопрос о возможном снижении так называемого порога ядерной войны был поднят в экспертном сообществе из-за того, что у России и США имеется маломощное тактическое ядерное вооружение, подчеркнул Осборн. По его словам, в реальности любое использование ядерных боеприпасов приведет к мощному и смертоносному контрудару.

Ранее аналитики из Соединенных Штатов заявили, что американским и российским властям необходимо объединить усилия для снижения рисков начала ядерной войны между двумя мировыми державами. По их мнению, США и Россия в настоящий момент очень близки к красной черте, за которой последует глобальная ядерная катастрофа.