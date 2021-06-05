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новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
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Франция и Египет провели совместные военно-морские учения в Средиземном море

Армия
Франция и Египет провели совместные военно-морские учения в Средиземном море
wikipedia.org  /  Rama / CC BY-SA 2.0 fr

Каир, 5 июня. Флотилии ВМС Египта и Франции отработали совместные маневры в водах Средиземного моря, неподалеку от расположений группировки Северного флота РФ.

Об участии египетских кораблей в совместных с ВМС Франции учениях рассказал представитель египетского оборонного ведомства полковник Тамер ар-Рифаи на своей странице в Facebook. В сообщении он подчеркнул, что маневры прошли для обмена опытом между дружественными странами. В учениях принял участие корвет ВМС Египта «Порт-Саид» и французский фрегат «Лафайет».

«Учения включали в себя маневры по противовоздушной обороне, тактические занятия по совместному использованию ВС и ВМС, а также занятия по радиоэлектронной борьбе», — доложил ар-Рифаи.

Обе стороны отточили свои навыки по владению корабельной артиллерией и отрепетировали действия в ходе операции по обеспечению безопасности на море и уничтожению наземных и воздушных целей противника. В сообщении отдельно было выделено, что подобные учения «являются одной из составляющих проверки готовности техники и экипажей ВМС» на соответствие мировым стандартам.

Ранее минобороны Египта сообщило о ликвидации лидера запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на Синайском полуострове. Источники сообщают, что бойцы правительственной армии провели контртеррористическую операцию в марте.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Армия / Франция и Египет провели совместные военно-морские учения в Средиземном море
франция египет средиземное море
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