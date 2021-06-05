Франция и Египет провели совместные военно-морские учения в Средиземном море

Каир, 5 июня. Флотилии ВМС Египта и Франции отработали совместные маневры в водах Средиземного моря, неподалеку от расположений группировки Северного флота РФ.

Об участии египетских кораблей в совместных с ВМС Франции учениях рассказал представитель египетского оборонного ведомства полковник Тамер ар-Рифаи на своей странице в Facebook. В сообщении он подчеркнул, что маневры прошли для обмена опытом между дружественными странами. В учениях принял участие корвет ВМС Египта «Порт-Саид» и французский фрегат «Лафайет».

«Учения включали в себя маневры по противовоздушной обороне, тактические занятия по совместному использованию ВС и ВМС, а также занятия по радиоэлектронной борьбе», — доложил ар-Рифаи.

Обе стороны отточили свои навыки по владению корабельной артиллерией и отрепетировали действия в ходе операции по обеспечению безопасности на море и уничтожению наземных и воздушных целей противника. В сообщении отдельно было выделено, что подобные учения «являются одной из составляющих проверки готовности техники и экипажей ВМС» на соответствие мировым стандартам.

Ранее минобороны Египта сообщило о ликвидации лидера запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на Синайском полуострове. Источники сообщают, что бойцы правительственной армии провели контртеррористическую операцию в марте.

1 Организация запрещена на территории РФ.