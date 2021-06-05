Молодая жена Петросяна показала модный образ с сумкой за 200 тысяч рублей

Москва, 5 июня. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовала поклонников новым модным луком. Супруга артиста подобрала образ с дорогостоящей сумкой.

Брухунова опубликовала фото прогулочного наряда на своей странице в Instagram. На снимках молодая жена Петросяна позирует в коричневых брюках, тельняшке с полосками в тон штанам, белых кедах и в ярком жакете.

«Одно из любимых сочетаний: цвет плитки молочного шоколада и фуксии», — написала супруга юмориста.

Модный образ Брухунова дополнила сумкой знаменитого бренда. Стоимость такого аксессуара на официальном сайте этой марки немного превышает 200 тысяч рублей. Поклонников жены Петросяна ее наряд привел в восторг.

«Яркая и неповторимая!!!»; «Танечка, вы прелесть, нежность и счастье. Дарите свет своей неповторимой улыбкой»; «Спасибо вам за ваши вдохновляющие образы»; «Интересное цветовое решение!» — похвалили супругу артиста комментаторы.

Татьяну Брухунову подозревали в романе с молодым любовником. Как говорил анонимный друг семьи, Петросян якобы знает об этой связи. При этом подруги супруги юмориста отрицают, что у нее есть мужчина на стороне.