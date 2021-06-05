Трек «Комета» певца Jony признан «Лучшей песней» по версии Муз-ТВ

Москва, 5 июня. Российский певец азербайджанского происхождения Джахид Гусейнли, известный под псевдонимом Jony, в этом году был номинирован в четырех категориях премии Муз-ТВ.

Церемония награждения престижной музыкальной премии Муз-ТВ состоялась в пятницу, 4 июня, в московском дворце спорта «Мегаспорт». Певец Jony претендовал на победу сразу в четырех категориях: «Лучший исполнитель», «Лучшее мужское видео», «Лучшая песня» и «Лучшая коллаборация». Однако унес домой только одну награду. Трек артиста под названием «Комета» был признан «Лучшей песней» по версии Муз-ТВ.

«Моя песня стала лучшей, это нереально, я в шоке. Эмоции переполняют, благодарю все, кто рядом, кто поддерживал и поддерживает – это наша общая победа», — поблагодарил Jony своих фанатов после вручения.

Джахид Гусейнли в возрасте четырех лет переехал с родителями в Москву из Азербайджана. По признанию самого певца, основную роль в его популярности сыграли соцсети. Ролики с его выступлениями и также записи песен быстро разошлись на просторах Сети. Сейчас Jony является артистом музыкального лейбла Raava Music. Два года назад он стал «Прорывом года» по версии ВКонтакте, а его сингл «Аллея» получил пятикратный платиновый статус.



Однако не всем пришлась в этом году по душе премия Муз-ТВ. Многие раскритиковали мероприятие за распределение нагда. Жестче всех высказалась лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, которая назвала мероприятие «парадом безвкусицы».