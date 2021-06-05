НМ ЛНР: Киев готовит фейки об ответном огне со стороны Донбасса

Луганск, 5 июня. Бойцы ВСУ и представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) готовят фейковую информацию для обвинения ЛНР в ответных обстрелах.

Подразделения Вооруженных сил Украины соблюдают режим тишины в Донбассе уже на протяжении трех дней подряд, однако оборонное ведомство ЛНР получает сообщения о подготовке провокации в отношении подразделений Народной милиции республики. Об этом заявил офицер пресс-службы управления НМ ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, командующий ОТГ полковник Владимир Горбатюк отдал приказ командирам 92-й, 14-й и 59-й бригад во взаимодействии с наблюдателями СЦКК осуществлять ложные обстрелы для санкционирования ответных действий, а представители пресс-центра «Север» в свою очередь обязаны докладывать об этом ведущим украинским СМИ.

Ранее офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в военном ведомстве республики зафиксировали новые факты минирования ВСУ в районе реки Северский Донец.