Обнаружились снимки победительницы «Холостяка» Сафаровой почти без одежды

Москва, 5 июня. Испанский фотограф Ирен Суарес опубликовала пикантные снимки с моделью Екатериной Сафаровой, ставшей победительницей шоу «Холостяк» с рэпером Тимати.

Кадры, которые обнаружились на странице фотографа в Instagram, были сделаны около пяти лет назад. На фото Сафарова позирует почти без одежды, демонстрируя грудь, которая смотрится совсем маленькой, если сравнивать с нынешними формами девушки. Модель легла под нож пластического хирурга ради увеличения груди, о чем без смущения рассказывала на шоу с Тимати.

На снимках победительница «Холостяка» предстает в разных позах на песчаном пляже у моря. На Сафаровой надеты лишь высокие черные трусики, украшенные тонкими цепями, и белый пиджак нараспашку. Образ модели дополнили грубые черные ботинки, массивное ожерелье и браслеты.

В финале «Холостяка» Тимати пришлось выбирать между Екатериной Сафаровой и Алисой Грабовой. Рэпер признавался, что ему было непросто сделать выбор, но в итоге все же склонился к первой девушке.

Основатель лейбла Black Star уже вывел победительницу «Холостяка» в свет. Он появился вместе с Сафаровой на премии Муз-ТВ, прошедшей в Москве 4 июня.