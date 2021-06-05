Команда ВДВ заняла первое место в конкурсе на лучший расчет с БПЛА «Соколиная охота»

Москва, 5 июня. Соревнования расчетов с комплексами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Соколиная охота» завершились на территории подмосковного полигона Ларцевы Поляны.

Известно, что во время состязаний специалисты беспилотной авиации отработали нормативы по взлету, поиску целей, передаче данных, ведению воздушной разведки и корректировке артиллерийского огня.

Призовое место во всеармейском этапе конкурса завоевала команда Воздушно-десантных войск, второе место заняла команда Западного военного округа и третье место досталось команде Восточного военного округа.

Ранее под Киевом прошли первые испытательные полеты украинского тактического дрона Raybird-3. За ходом его полета наблюдали сотрудники Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).