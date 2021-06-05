В подмосковном Алабино стартовал всеармейский конкурс «Страж порядка»

Москва, 5 июня. На подмосковном полигоне Алабино в Западном военном округе (ЗВО) прошла торжественная церемония открытия всеармейского конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка».

В церемонии открытия приняли участие замначальника ГУ военной полиции Минобороны РФ Виталий Кох и наблюдатели из Сербии, отметили в пресс-службе военного округа. Кох поздравил участников соревнования и отметил, что география состязания с каждым годом растет. В этом году в нем приняло участие восемь команд от всех военных округов страны, включая Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Минобороны и военную комендатуру Москвы.

На первом этапе бойцы военной полиции покажут свои умения на стрельбище, преодолеют полосу препятствий и сдадут нормативы по радиационной, биологической и химической защите. После их ждет еще один этап с полосой препятствий, на которой будет не меньше шести десятков элементов. Победитель конкурса будет представлять Россию уже на международных армейских играх.

Военная полиция РФ выполняет ряд задач не только на родине, но и в бывших горячих точках. В мае сотрудники военной полиции вместе с сирийскими войсками провели зачистку сети туннелей, траншей и укреплений боевиков в провинции Идлиб. Ранее подземные ходы использовали террористы.

Периодически работе российских правоохранителей ВС РФ в Сирии мешают американские военные. Издание «Царьград» передало, что в мае очередное столкновение двух колонн военных произошло в провинции Хасака, но американцев вынудили вернуться на базу.