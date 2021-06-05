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05 июня 21:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
Общество
Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл
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В подмосковном Алабино стартовал всеармейский конкурс «Страж порядка»

Армия
В подмосковном Алабино стартовал всеармейский конкурс «Страж порядка»
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 5 июня. На подмосковном полигоне Алабино в Западном военном округе (ЗВО) прошла торжественная церемония открытия всеармейского конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка».

В церемонии открытия приняли участие замначальника ГУ военной полиции Минобороны РФ Виталий Кох и наблюдатели из Сербии, отметили в пресс-службе военного округа. Кох поздравил участников соревнования и отметил, что география состязания с каждым годом растет. В этом году в нем приняло участие восемь команд от всех военных округов страны, включая Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Минобороны и военную комендатуру Москвы.

На первом этапе бойцы военной полиции покажут свои умения на стрельбище, преодолеют полосу препятствий и сдадут нормативы по радиационной, биологической и химической защите. После их ждет еще один этап с полосой препятствий, на которой будет не меньше шести десятков элементов. Победитель конкурса будет представлять Россию уже на международных армейских играх.

Военная полиция РФ выполняет ряд задач не только на родине, но и в бывших горячих точках. В мае сотрудники военной полиции вместе с сирийскими войсками провели зачистку сети туннелей, траншей и укреплений боевиков в провинции Идлиб. Ранее подземные ходы использовали террористы.

Периодически работе российских правоохранителей ВС РФ в Сирии мешают американские военные. Издание «Царьград» передало, что в мае очередное столкновение двух колонн военных произошло в провинции Хасака, но американцев вынудили вернуться на базу.

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Все новости / Армия / В подмосковном Алабино стартовал всеармейский конкурс «Страж порядка»
зво страж порядка арми-2021
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