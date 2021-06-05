Жизнь в ЦАР становится безопаснее: власти сократили комендантский час

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 21:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
Общество
Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл
Все новости
05 июня 21:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
Общество
Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл
Все новости

Жизнь в ЦАР становится безопаснее: власти сократили комендантский час

ЦАР
Жизнь в ЦАР становится безопаснее: власти сократили комендантский час
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 5 июня. Ситуация в Центральноафриканской Республике возвращается в норму. Об этом свидетельствует сокращение комендантского часа.

Ранее он действовал с 18:00, затем с 20:00, а теперь запрет нахождения на улице начинается с 22:00 и заканчивается в 5:30. Нельзя исключать, что за этим может последовать и полное снятие чрезвычайного положения.

Власти ввели режим ЧП в конце прошлого года. В декабре 2020-го на фоне выборов главы государства опальный экс-президента Франсуа Бозизе и конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) предприняли попытку государственного переворота.

Вооруженные силы ЦАР (FACA), подготовленные российскими инструкторами, и руандийские союзники разгромили CPC и вернули территорию страны под контроль. Обстановка в республике значительно улучшилась: граждане возвращаются к мирной жизни, работают, отправляют детей в школы.

Жизнь в ЦАР становится безопаснее: власти сократили комендантский час
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Фостен-Арканж Туадера, который одержал победу на выборах, намерен посвятить второй срок восстановлению и развитию страны. По его поручению уже началась реализация нескольких проектов и их число будет только расти.

Россия играет особую роль в возвращении мира в ЦАР. Об этом заявил центральноафриканский премьер-министр Фирмен Нгребада. Он прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме.

Сотрудничество Центральноафриканской Республики и РФ не ограничивается военной сферой. Российские инвесторы вложатся в восстановление страны. Кроме того, недавно свет увидел первый совместный творческий проект — фильм «Турист» о работе, которую проделали инструкторы.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Жизнь в ЦАР становится безопаснее: власти сократили комендантский час
африка цар
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 118254 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 74957 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
Шоу-бизнес 65414 4 июня 2021
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 61882 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья с Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 58565 3 июня 2021
Судья с Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru