Банги, 5 июня. Ситуация в Центральноафриканской Республике возвращается в норму. Об этом свидетельствует сокращение комендантского часа.

Ранее он действовал с 18:00, затем с 20:00, а теперь запрет нахождения на улице начинается с 22:00 и заканчивается в 5:30. Нельзя исключать, что за этим может последовать и полное снятие чрезвычайного положения.

Власти ввели режим ЧП в конце прошлого года. В декабре 2020-го на фоне выборов главы государства опальный экс-президента Франсуа Бозизе и конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) предприняли попытку государственного переворота.

Вооруженные силы ЦАР (FACA), подготовленные российскими инструкторами, и руандийские союзники разгромили CPC и вернули территорию страны под контроль. Обстановка в республике значительно улучшилась: граждане возвращаются к мирной жизни, работают, отправляют детей в школы.

Федеральное агентство новостей /

Президент Фостен-Арканж Туадера, который одержал победу на выборах, намерен посвятить второй срок восстановлению и развитию страны. По его поручению уже началась реализация нескольких проектов и их число будет только расти.

Россия играет особую роль в возвращении мира в ЦАР. Об этом заявил центральноафриканский премьер-министр Фирмен Нгребада. Он прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме.

Сотрудничество Центральноафриканской Республики и РФ не ограничивается военной сферой. Российские инвесторы вложатся в восстановление страны. Кроме того, недавно свет увидел первый совместный творческий проект — фильм «Турист» о работе, которую проделали инструкторы.