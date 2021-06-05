Команда ВТКУ выиграла первый Кубок главнокомандующего Сухопутных войск по хоккею

Казань, 5 июня. Курсанты Казанского высшего танкового ордена Жукова училища (ВТКУ) одержали победу в розыгрыше первого Кубка главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ по хоккею с шайбой.

Хоккейный турнир проводился в Казани с 1 по 5 июня среди шести вузов Сухопутных войск ВС РФ, в нем приняло участие более 100 военнослужащих-спортсменов.

«В результате упорных поединков на ледовой арене победителями соревнования и обладателями Кубка… стала команда Казанского ВТКУ, выигравшая все поединки», — сказано в опубликованном релизе.

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий команды ВТКУ Ренат Идятуллин.

Ранее стало известно о реакции российского президента Владимира Путина на поражение национальной сборной в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.