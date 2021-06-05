Договоренности на ПМЭФ позволят газифицировать Кузбасс

Кемерово, 5 июня. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев договорился о газификации региона на полях Петербургского международного экономического форума.

Свои подписи под документами поставили губернатор региона Сергей Цивилев, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, а также топ-менеджер «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Николай Шульгинов.

Канал в мессенджере Telegram «Цивилев.Live» подтверждает, что указанные договоренности позволят Кемеровской области улучшить ситуацию в промышленности, нарастить привлекательность Кузбасса с точки зрения инвестиционного климата, а также продвинуть регион по «зеленой» повестке и выйти на новый уровень газификации.

Как передает ИА REGNUM, на форуме стороны также подписали документ, согласно которому в Кемеровской области займутся добычей метана из угольных пластов.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала ФАН о том, как ведомство сумело на полях международного экономического форума подписать соглашения на сумму, превышающую 150 млрд рублей.