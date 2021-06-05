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05 июня 21:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
Общество
Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл
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Сальвадор разорвал отношения с антикоррупционной комиссией ОАГ

Латинская Америка
Сальвадор разорвал отношения с антикоррупционной комиссией ОАГ
Prt Scr twitter.com  /  @PNCSV

Сан-Сальвадор, 5 июня. Генеральный прокурор Сальвадора Родольфо Дельгадо заявил о прекращении сотрудничества с Международной комиссией по борьбе с безнаказанностью в Сальвадоре (CICIES). Подразделение, принадлежащее Организации американских государств (ОАГ) занималось помощью с расследованием коррупционных преступлений. Об этом сообщило издание Ultimas Noticias.

Дельгадо объяснил, что решение связано с тем, что генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро назначил своим советником Эрнесто Муйшондта, бывшего мэра Сан-Сальвадора, которому грозит уголовное преследование из-за обвинений в коррупции.

«Я решил расторгнуть соглашение о сотрудничестве. Как прокуратура мы не можем получить поддержку от организации, которая будет консультироваться с человеком, который вел переговоры, касающиеся жизни сальвадорцев, в обмен на избирательные льготы», — сказал генеральный прокурор.

Дельгадо отметил, что назначение Муйшондта советником генерального секретариата ОАГ стало новостью, которая «удивила всех».

Генеральная прокуратура обвиняет бывшего мэра Сан-Сальвадора в том, что он встречался с лидерами банд перед президентскими выборами 2014 года и договаривался о фальсификации голосов за деньги. Сам Муйшондта всегда отрицал, что вел переговоры с этими преступными группами.

Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Сальвадоре была создана в сентябре 2019 года по просьбе правительства президента Найиба Букеле при содействии ОАГ и оказывала техническую помощь прокуратуре в расследованиях коррупционных преступлений.

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Все новости / Латинская Америка / Сальвадор разорвал отношения с антикоррупционной комиссией ОАГ
сальвадор оаг Альмагро
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