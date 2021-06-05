Сальвадор разорвал отношения с антикоррупционной комиссией ОАГ

Сан-Сальвадор, 5 июня. Генеральный прокурор Сальвадора Родольфо Дельгадо заявил о прекращении сотрудничества с Международной комиссией по борьбе с безнаказанностью в Сальвадоре (CICIES). Подразделение, принадлежащее Организации американских государств (ОАГ) занималось помощью с расследованием коррупционных преступлений. Об этом сообщило издание Ultimas Noticias.

La OEA nombró como asesor anticorrupción a un "delincuente confeso". https://t.co/cb4v2DUa0u — Últimas Noticias (@UNoticias) June 5, 2021

Дельгадо объяснил, что решение связано с тем, что генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро назначил своим советником Эрнесто Муйшондта, бывшего мэра Сан-Сальвадора, которому грозит уголовное преследование из-за обвинений в коррупции.

«Я решил расторгнуть соглашение о сотрудничестве. Как прокуратура мы не можем получить поддержку от организации, которая будет консультироваться с человеком, который вел переговоры, касающиеся жизни сальвадорцев, в обмен на избирательные льготы», — сказал генеральный прокурор.

Дельгадо отметил, что назначение Муйшондта советником генерального секретариата ОАГ стало новостью, которая «удивила всех».

Генеральная прокуратура обвиняет бывшего мэра Сан-Сальвадора в том, что он встречался с лидерами банд перед президентскими выборами 2014 года и договаривался о фальсификации голосов за деньги. Сам Муйшондта всегда отрицал, что вел переговоры с этими преступными группами.

Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Сальвадоре была создана в сентябре 2019 года по просьбе правительства президента Найиба Букеле при содействии ОАГ и оказывала техническую помощь прокуратуре в расследованиях коррупционных преступлений.