Байден ввел ограничения на сотрудничество с 59 китайскими компаниями

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о новых американских ограничениях в отношении компаний из КНР, противостоянии между Филиппинами, Китаем и Вьетнамом в Южно-Китайском море, планах Токио и Вашингтона пересмотреть свои подходы к обороне из-за ухудшения обстановки вокруг Тайваня, вторжении 16 самолетов ВВС НОАК в воздушное пространство Малайзии, попытках АСЕАН найти выход из политического кризиса в Мьянме, а также борьбе с терроризмом в Индонезии и на Филиппинах.

Южно-Китайское море

29 мая Филиппины подали сотый дипломатический протест против незаконного присутствия китайских рыболовных судов в своей исключительной экономической зоне у островов Спратли. Китай выводить корабли не собирается, так как считает своими данные территории и прилегающую акваторию. Противостояние между Пекином и Манилой продолжается с марта, хотя последние недели стороны пытались снизить накал и начать диалог.

Манила по-прежнему не собирается отказываться от своих притязаний на спорные острова. Филиппинские законодатели предложили выделить около 100 миллионов долларов на создание 12 военно-морских постов, предназначенных для защиты данной территории от иностранного посягательства. Ранее правительство также анонсировало планы по модернизации и расширению инфраструктуры на острове Титу.

Эти новости вызвали негативную реакцию со стороны Вьетнама, который также претендует на архипелаг Спратли и считает, что Филиппины незаконно оккупировали остров Титу.

About the #Philippines’ plan to upgrade facilities on the Thitu, which is part of #Vietnam's Spratly Islands, MOFA spokeswoman highlighted VN' requests on relevant parties to respect VN's sovereignty& int law, and positively contribute to peace and stability in the #SouthChinaSea pic.twitter.com/kpexkmtuXW — Free Observer| Vietnam's Lands, Seas and Islands (@vn_landandsea) May 27, 2021

Министерство иностранных дел Малайзии вызвало посланника Китая для объяснения «вторжения» 16 самолетов ВВС НОАК в воздушное пространство страны со стороны Южно-Китайского моря.

Представители малайзийских ВВС заявили, что подняли в воздух истребители, когда военно-транспортные самолеты в «тактическом построении» пролетели в пределах 60 морских миль (110 км) от штата Саравак на острове Калимантан и не реагировал на попытки связаться с ними.

Посольство Китая заявило, что самолеты проходят обычную летную подготовку и «строго соблюдают» нормы международного права, не нарушая воздушного пространства других стран.

Глава МИД Хишаммуддин Хусейн сказал, что Малайзия направила ноту протеста и потребовала объяснить нарушение воздушного пространства и суверенитета страны.

«Позиция Малайзии ясна — наличие дружественных дипломатических отношений с любыми странами не означает, что мы пойдем на компромисс в вопросах нашей национальной безопасности», — заявил Хишаммуддин.

KENYATAAN MEDIA PTU BERKENAAN PENGESANAN PENERBANGAN MENCURIGAKAN 16 BUAH PESAWAT TENTERA UDARA REPUBLIK RAKYAT CHINA/ PEOPLE’S LIBERATION ARMY- AIR FORCE MEMASUKI RUANG UDARA ZON MARITIM MALAYSIA, KOTA KINABALU FLIGHT INFORMATION REGION DAN MENGHAMPIRI RUANG UDARA NASIONAL pic.twitter.com/WvbBoqVLAG — TUDM (@tudm_rasmi) June 1, 2021

Индонезия

В начале недели индонезийские власти заявили об аресте 12 человек по подозрению в подготовке терактов. Группа планировала взорвать местного архиепископа и атаковать полицейские участки в округе Мерауке восточной провинции Папуа.

Подозреваемые связаны с исламистской террористической группировкой «Джамаа Аншарут Даула» (ДжАД), аффилированной с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Все они являются мигрантами с островов Ява и Сулавеси, которые перебрались в Папуа некоторое время назад.

Группа обосновалась в Тимике, главном городе в соседнего округа Мимика, и поддерживала контакты с ячейкой ДжАД в Макасаре провинции Южный Сулавеси, которые 28 марта устроили взрыв террористов-смертников возле христианского собора. Впоследствии полиция арестовала по меньшей мере 83-х человек, связанных с данным терактом.

Это уже вторая группа боевиков «Джамаа Аншарут Даула» в Папуа с 2019 года, когда полиция арестовала восемь террористов в столице провинции Джаяпуре.

Twelve suspected JAD militants taken into custody in Papua had planned to attack a local archbishop and police stations there, Indonesian authorities said. https://t.co/iObi2QkjGb — Zam Yusa -- Masking Up to Protect You (@ZamYusa) June 3, 2021

Население самой восточной провинции состоит в основном из меланезийцев-христиан. В регионе несколько десятилетий продолжается сепаратистский конфликт между папуасскими экстремистами и центральными властями. В апреле правительство Индонезии признало террористическим «Движение за свободное Папуа» (ДПС) и его вооруженное крыло, «Национально-освободительную армию Западного Папуа» (НОАЗП).

Это произошло после того, как НОАЗП взяла на себя ответственность за убийство начальника разведки Папуа и четырех мирных жителей, которых боевики обвинили в шпионаже в пользу правительства.

Китай

Президент США Джо Байден подписал 3 июня распоряжение, запрещающее американцам инвестировать в 59 китайских компаний, предположительно связанных с военно-промышленным комплексом КНР. Документ вступает в силу 2 августа.

«Кроме того, я считаю, что разработка или применение китайских технологий слежения за пределами КНР, а также использование их для содействия репрессиям или серьезным нарушениям прав человека представляют собой нестандартную и чрезвычайную угрозу», — сказал Байден.

Несмотря на обещания пересмотреть подходы к ведению дел с Китаем, новая администрация пока продолжает и расширяет практику, предложенную бывшим президентом Дональдом Трампом.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь раскритиковал Соединенные Штаты за «недобросовестное» притеснение китайских фирм, а также призвал уважать рыночные законы и принципы.

Пекин также обещает принять необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.

#TechNews US government has blacklisted 59 Chinese companies and banned them from taking US investment????????



Including China Mobile ,China Unicom , China Telecomms , China North Industries !!https://t.co/fdKNWs9v0V — Technology Gyan (@ManojSaru) June 4, 2021

Мьянма

В столице Мьянмы 4 июня состоялась встреча представителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с генералом Мин Аун Хлайном, на которой обсуждались пути выхода из политического кризиса, возникшего после февральской смены власти.

Высокопоставленную делегацию возглавляют генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой и Эриван Пехин Юсоф — дипломаты из Брунея, который сейчас председательствует в региональной ассоциации. Их поездка считается подготовкой к будущей отправке в Мьянму специального посланника.

Военное руководство готово идти на сотрудничество с АСЕАН по мере того, как им удается вернуть контроль над ситуацией в стране. Массовые протесты уже стихли, а вооруженное противостояние переместилось главным образом на периферию, где сильны позиции этнических группировок. Бывшие протестующие сформировали небольшие отряды так называемых «Народных сил обороны» и занялись организацией отдельных нападений на полицейских, военных и представителей власти, включая убийства и взрывы самодельных бомб.

#Myanmar state tv broadcast @ASEAN #Brunei deputy foreign minister Erywan Yusof & #ASEAN Sec-Gen meeting #military chief Senior General Min Aung Hlaing in #NayPyiTaw. This after 6 weeks since regional leaders held meeting in Indonesia to discuss Myanmar #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/pVBwQ753nN — May Wong (@MayWongCNA) June 4, 2021

Тайвань

Министерство обороны Тайваня заявило, что несколько подразделений спецназа США прибудут на остров для обучения тайваньских солдат. Дополнительных подробностей в ведомстве не сообщили, но известно, что основной задачей станет подготовка военных к возможной высадке морского десанта.

Тем временем группа законодателей из правящей Либерально-демократической партии Японии рекомендовала Токио и Вашингтону пересмотреть свои подходы к обороне, чтобы сосредоточить внимание на потенциальных горячих точках с участием Китая, особенно в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря. В частности, парламентарии призывают правительство подумать о том, как эвакуировать японских граждан в случае конфликта в Тайваньском проливе.

Япония и США планируют в этом году провести диалог в формате «два плюс два» министров иностранных дел и обороны, на котором обсудят необходимость обновления руководящих принципов наряду с усилением сдерживания Китая.

Данная инициатива подчеркнет смещение акцентов в оборонном сотрудничестве между двумя странами после того, как в апреле премьер-министр Есихидэ Суга и президент Джо Байден впервые с 1969 года упомянули Тайвань в совместном заявлении.

"A security crisis for Taiwan would be a security crisis for Japan," argues a former JP foreign ministry official. If this is the mainstream view in Tokyo of TW's importance, then JP might be a more reliable ally for TW than even the US. https://t.co/25E2PGW1oJ — Julian Ku 古舉倫 (@julianku) June 2, 2021

Филиппины

Правительственные силы безопасности 29 мая после небольшой перестрелки захватили девять террористов радикальной исламистской группировки «Мауте», связанной с «Исламским государством».

Совместный рейд полиции, армейского десанта и морской пехоты прошел в городе Тубуран провинции Южный Ланао. Целью спецоперации были командиры Фарахуфон Хаджи Сатар (псевдоним Абу Омар или Абу Закария) и Муна Кали (он же Абу Димам), которым в итоге удалось скрыться.

На месте столкновения силы безопасности изъяли две винтовки М-16, один карабин, два пистолета 45-го калибра, самодельные взрывные устройства, рации и ноутбуки.

Группировка «Мауте», также известная как «Исламское государство Ланао», была основана в 2012 году братьями Абдуллой и Омаром Мауте, которые руководили полугодовой осадой города Марави в 2017 году вместе с Иснилоном Тотони Хапилоном, лидером еще одной радикально исламистской организации — «Абу Сайяф».

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.