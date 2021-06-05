Банги, 5 июня. Столкновение между вооруженными силами ЦАР и армией Чада произошло не на границе двух государств, а непосредственно на центральноафриканской территории. Об этом говорят результаты картографического исследования.

Национальная армия ЦАР преследовала боевиков до северных рубежей, которые те решили пересечь, чтобы скрыться от правосудия. Бой разгорелся в окрестностях деревни Суру, которая расположена всего в 760 метрах от чадской границы. Потери понесли обе стороны. Стоит отметить, что бойцы из соседней республики не просто оказались на чужой земле, но даже создали в населенном пункте базу.

Таким образом, информация о том, что центральноафриканские военные вторглись в Чад, не соответствует действительности. На самом деле, это чадская армия находился в ЦАР.

Кроме того, некоторые источники утверждают, что военнослужащие соседнего государства открыли огонь по FACA. То есть именно они являются виновниками конфликта.

Работа совместной комиссии двух республик докажет уже известные факты: армия ЦАР не пересекала границу. Нджамене придется признать ошибку и принести свои извинения Банги.

Ранее центральноафриканцы сообщали, что видели, как вертолет чадской армии незаконно пересек северную границу в районе поселения Банги. Он следовал на юг, однако куда именно — неизвестно.