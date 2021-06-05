Кения поддержала Судан в вопросе эфиопской плотины «Возрождение»

Хартум, 5 июня. Министр иностранных дел Кении Рейчел Умамо прибыла в Судан с рабочим визитом. Ее встретила глава МИД Марьям аль-Махди и сопроводила в здание ведомства.

Во время переговоров стороны обменялись информацией о ситуации внутри двух государств и на мировой арене. Также они обсудили строительство Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ) на реке Голубой Нил.

Марьям аль-Махди рассказала о намерении Судана развивать двусторонние отношения с Кенией и указала на необходимость возобновления и активизации работы Совместного комитета по сотрудничеству между странами. Позже она предоставила Рейчел Умамо обновленную информацию по вопросу дамбы, подчеркнув приверженность государства посредничеству Африканского союза, который пользуется поддержкой Соединенных Штатов и Европейского союза.

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Кенийский министр со своей стороны заявила, что полностью понимает и поддерживает объективную и справедливую позицию Хартума по тупиковой ситуации Хидасэ. Она добавила, что в рамках членства в Совете Безопасности Найроби продолжит оказывать помощь Судану, особенно в том, что касается мобилизации ресурсов через миссию ООН в поддержку переходного периода.

Вопрос по эксплуатации плотины «Возрождение» на реке Голубой Нил в последнее время резко обострился. Это связано с планами Аддис-Абебы в одностороннем порядке провести уже второе заполнение дамбы, что может повлечь за собой снижение уровня воды. Египет и Судан требуют от Эфиопии подписания юридического трехстороннего соглашения по управлению Хидасэ.

Федеральное агентство новостей /

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси еще в марте заявлял, что река Нил является красной линией государства. По его словам, любой ущерб водам страны будет расцениваться как угроза стабильности всего региона и за этим последует соответствующая реакция.

В конце мая Каир и Хартум провели совместные военные учения «Защитники Нила» в районе Умм-Сияла штата Северный Кордофан и военной базы Марави. Они отрабатывали высадку в тылу врага и уничтожение жизненно важных объектов противника.

Египет продолжает заручаться поддержкой государств бассейна Нила. За последние три месяца начальник штаба Вооруженных сил страны Мохаммед Фарид заключил военные соглашения о сотрудничестве с Бурунди, Угандой, Руандой и Кенией.

Ряд международных аналитиков предположили, что Каир и Хартум продолжают надеяться на посредничество США, ЕС, ООН и Африканского союза в разрешении конфликта по плотине «Возрождение». Однако они разрабатывают альтернативные варианты, налаживая дипломатическое и военное сотрудничество с соседними странами, предположительно, для оказания давления на Эфиопию.