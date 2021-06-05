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05 июня 21:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
Общество
Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл
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Кения поддержала Судан в вопросе эфиопской плотины «Возрождение»

Судан
Кения поддержала Судан в вопросе эфиопской плотины «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Хартум, 5 июня. Министр иностранных дел Кении Рейчел Умамо прибыла в Судан с рабочим визитом. Ее встретила глава МИД Марьям аль-Махди и сопроводила в здание ведомства.

Во время переговоров стороны обменялись информацией о ситуации внутри двух государств и на мировой арене. Также они обсудили строительство Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ) на реке Голубой Нил.

Марьям аль-Махди рассказала о намерении Судана развивать двусторонние отношения с Кенией и указала на необходимость возобновления и активизации работы Совместного комитета по сотрудничеству между странами. Позже она предоставила Рейчел Умамо обновленную информацию по вопросу дамбы, подчеркнув приверженность государства посредничеству Африканского союза, который пользуется поддержкой Соединенных Штатов и Европейского союза.

Кения поддержала Судан в вопросе эфиопской плотины «Возрождение»
Prt Scr twitter.com/AlArabiya  / 

Кенийский министр со своей стороны заявила, что полностью понимает и поддерживает объективную и справедливую позицию Хартума по тупиковой ситуации Хидасэ. Она добавила, что в рамках членства в Совете Безопасности Найроби продолжит оказывать помощь Судану, особенно в том, что касается мобилизации ресурсов через миссию ООН в поддержку переходного периода.

Вопрос по эксплуатации плотины «Возрождение» на реке Голубой Нил в последнее время резко обострился. Это связано с планами Аддис-Абебы в одностороннем порядке провести уже второе заполнение дамбы, что может повлечь за собой снижение уровня воды. Египет и Судан требуют от Эфиопии подписания юридического трехстороннего соглашения по управлению Хидасэ.

Кения поддержала Судан в вопросе эфиопской плотины «Возрождение»
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси еще в марте заявлял, что река Нил является красной линией государства. По его словам, любой ущерб водам страны будет расцениваться как угроза стабильности всего региона и за этим последует соответствующая реакция.

В конце мая Каир и Хартум провели совместные военные учения «Защитники Нила» в районе Умм-Сияла штата Северный Кордофан и военной базы Марави. Они отрабатывали высадку в тылу врага и уничтожение жизненно важных объектов противника.

Египет продолжает заручаться поддержкой государств бассейна Нила. За последние три месяца начальник штаба Вооруженных сил страны Мохаммед Фарид заключил военные соглашения о сотрудничестве с Бурунди, Угандой, Руандой и Кенией.

Ряд международных аналитиков предположили, что Каир и Хартум продолжают надеяться на посредничество США, ЕС, ООН и Африканского союза в разрешении конфликта по плотине «Возрождение». Однако они разрабатывают альтернативные варианты, налаживая дипломатическое и военное сотрудничество с соседними странами, предположительно, для оказания давления на Эфиопию.

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Все новости / Судан / Кения поддержала Судан в вопросе эфиопской плотины «Возрождение»
сотрудничество плотина судан кения
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