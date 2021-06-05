Сборная Финляндии обыграла Германию и вышла в финал ЧМ-2021

Рига, 5 июня. Второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею в Латвии завершился победой сборной Финляндии над Германией.

Команда Юкки Ялонена 5 июня сломила сопротивление Германии и вышла в финал планетарного хоккейного первенства. Матч, который прошел на «Арена Рига», завершился со счетом 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ииро Пакаринен и Ханнес Бьернинен. Маттиас Плахта забил за Германию.

Финал ЧМ-2021 и матч за третье место пройдут 6 июня. Сборная Финляндии, являющаяся действующим победителем турнира, сыграет с Канадой, а команда Германии будет противостоять США.

Ранее сборная Канады стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею 2021 года, выиграв у американцев. Встреча в Риге завершилась со счетом 4:2.