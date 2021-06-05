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05 июня 21:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
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Сборная Финляндии обыграла Германию и вышла в финал ЧМ-2021

Спорт
Сборная Финляндии обыграла Германию и вышла в финал ЧМ-2021
Global Look Press  /  Jussi Nukari via www.imago-image/www.imago-images.de

Рига, 5 июня. Второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею в Латвии завершился победой сборной Финляндии над Германией.

Команда Юкки Ялонена 5 июня сломила сопротивление Германии и вышла в финал планетарного хоккейного первенства. Матч, который прошел на «Арена Рига», завершился со счетом 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ииро Пакаринен и Ханнес Бьернинен. Маттиас Плахта забил за Германию.

Финал ЧМ-2021 и матч за третье место пройдут 6 июня. Сборная Финляндии, являющаяся действующим победителем турнира, сыграет с Канадой, а команда Германии будет противостоять США.

Ранее сборная Канады стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею 2021 года, выиграв у американцев. Встреча в Риге завершилась со счетом 4:2.

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Все новости / Спорт / Сборная Финляндии обыграла Германию и вышла в финал ЧМ-2021
финляндия хоккей германия полуфинал ЧМ-2021
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