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05 июня 21:49
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новостей
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
21:11
Общество
Британский писатель Дампьер разоблачил главный обман Меган Маркл
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Волейбол лучше: Губерниев отказался смотреть игру российских футболистов

Спорт
Волейбол лучше: Губерниев отказался смотреть игру российских футболистов
rfs.ru  /  Михаил Шапаев / Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

В Москве 5 июня состоялся заключительный перед чемпионатом Европы по футболу матч сборной России, спортсмены вышли на поле с командой Болгарии. Товарищеская встреча выдалась скучной — голевых моментов и у тех, и у других было мало. Лишь на 84-й минуте матча Александр Соболев размочил счет, с пенальти отправив мяч в сетку болгарских ворот.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале признался подписчикам, что во время матча российских футболистов смотрел волейбольную Лигу наций, где встречались сборные России и Польши.

«Большую часть футбольного матча Россия — Болгария я смотрел волейбол Россия — Польша. Чего бы, кстати, и вам желал. Лучше шикарный волейбол, чем такой товарищеский футбол!» — считает Губерниев.

Спортивный комментатор хоть и не видел большую часть матча, но уверен, что на чемпионате Европы будет совсем другая игра и более сильные соперники, поэтому встреча с Болгарией, по его мнению, была практически бессмысленной.

«В важнейшей игре с Бельгией нам ничего сегодняшнее не пригодится. Соперник, который ровно ноль угловых подает, нам на Евро не попадется. И еще там придется бегать. Да, и чаще всего без мяча! И тем не менее Россию поздравляю с победой!» — написал он.

Подписчики Губерниева отметили, что сегодня россияне выглядели слабо, хоть и смогли добиться победы в последние минуты встречи.

«Гол забили еле-еле», — отметил один из них.

Волейбол лучше: Губерниев отказался смотреть игру российских футболистов
gov.spb.ru  / Пресс-служба администрации Петербурга

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Игры состоятся на территории 11 городов Европы. В Санкт-Петербурге пройдет сразу семь матчей Евро-2020. При этом в двух из них на групповом этапе примет участие сборная России. В данный момент город на Неве полностью готов к проведению матчей Евро-2020.

Помогать Петербургу в проведении матчей будут около двух тысяч волонтеров. Добровольцев обеспечат бесплатной едой, проездом, также они пройдут обучение.

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Все новости / Спорт / Волейбол лучше: Губерниев отказался смотреть игру российских футболистов
футбол евро сборная россии по футболу евро-2020 россия-болгария
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