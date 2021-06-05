Волейбол лучше: Губерниев отказался смотреть игру российских футболистов

В Москве 5 июня состоялся заключительный перед чемпионатом Европы по футболу матч сборной России, спортсмены вышли на поле с командой Болгарии. Товарищеская встреча выдалась скучной — голевых моментов и у тех, и у других было мало. Лишь на 84-й минуте матча Александр Соболев размочил счет, с пенальти отправив мяч в сетку болгарских ворот.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале признался подписчикам, что во время матча российских футболистов смотрел волейбольную Лигу наций, где встречались сборные России и Польши.

«Большую часть футбольного матча Россия — Болгария я смотрел волейбол Россия — Польша. Чего бы, кстати, и вам желал. Лучше шикарный волейбол, чем такой товарищеский футбол!» — считает Губерниев.

Спортивный комментатор хоть и не видел большую часть матча, но уверен, что на чемпионате Европы будет совсем другая игра и более сильные соперники, поэтому встреча с Болгарией, по его мнению, была практически бессмысленной.

«В важнейшей игре с Бельгией нам ничего сегодняшнее не пригодится. Соперник, который ровно ноль угловых подает, нам на Евро не попадется. И еще там придется бегать. Да, и чаще всего без мяча! И тем не менее Россию поздравляю с победой!» — написал он.

Подписчики Губерниева отметили, что сегодня россияне выглядели слабо, хоть и смогли добиться победы в последние минуты встречи.

«Гол забили еле-еле», — отметил один из них.

gov.spb.ru / Пресс-служба администрации Петербурга

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Игры состоятся на территории 11 городов Европы. В Санкт-Петербурге пройдет сразу семь матчей Евро-2020. При этом в двух из них на групповом этапе примет участие сборная России. В данный момент город на Неве полностью готов к проведению матчей Евро-2020.

Помогать Петербургу в проведении матчей будут около двух тысяч волонтеров. Добровольцев обеспечат бесплатной едой, проездом, также они пройдут обучение.