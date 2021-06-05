Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»

Париж, 5 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране создадут «генеральные штаты правосудия».

Елисейский дворец распространил коммюнике с соответствующей информацией. Макрон принял решение по итогам встречи с председателем кассационного суда и генпрокурором при суде. Французский лидер обсудил с членами высшей судебной инстанции ситуацию с правосудием в стране и обеспокоенность граждан вопросом безопасности.

«Президент республики принял решение создать генеральные штаты правосудия. Он заявил, что желает, чтобы министр юстиции ежегодно представлял в парламенте доклад об уголовной политике правительства», — указывается в коммюнике.

Никаких подробностей о работе новой структуры не приводится, однако местный телеканал сообщил, что «штаты» планируют открыть в октябре 2021 года.

Ранее Макрон утвердил экс-директора музея Орсе Лоранс де Кар в должности главы парижского Лувра. Пост впервые за историю музея заняла женщина.