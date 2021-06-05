Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза

Нур-Султан, 5 июня. Процессы интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) носят исключительно экономический характер.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана обозначила позицию страны по вопросу взаимоотношений в ЕАЭС. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Традиционно отмечаем неприемлемость наделения органов евразийской интеграции несвойственными функциями, выступаем против политизации объединения», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор о военном сотрудничестве России и Казахстана. Документ был подписан сторонами в октябре 2020 года.