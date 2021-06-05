В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35

Вашингтон, 5 июня. Американцы сообщили, что к 2025 году может быть решена проблема высокой стоимости истребителя F-35 Lightning II. Пока что он обходится Пентагону в 33 тысячи долларов за час полета.

Оптимистичным сообщением поделился с американскими читателями журнал Breaking Defense, ссылаясь на прогноз компании-производителя Lockheed Martin. Представители авиастроительного концерна надеются на то, что к 2025 году стоимость часа полета истребителя сократят на 40%: с 33 тысяч долларов до 25 тысяч.

Пока что долю в 39% расходов взяла на себя компания, 50% лежит на Пентагоне и еще 11% покрывает компания-производитель двигателей к истребителям Pratt & Whitney. Однако исключение из программы Турции сказалось на итоговой цене, это повысило стоимость одного двигателя на 3%.

В январе 2021 года издание Flight Global со ссылкой на источники в Lockheed Martin заявило, что цена одного F-35 Lightning II упала до исторически низкой отметки в 77,9 миллиона долларов за один самолет, без учета затрат на обслуживания.

В другом американском издании, The National Interest, напротив, предрекли крах программы F-35. Как пишет издание «Царьград», появление у России новейших комплексов ПВО сделает американский истребитель бесполезным.

В апреле проект F-35 был подвергнут резкой критике на родине. Генерал-лейтенант ВВС США Клинт Хиноте назвал самолет бесполезным в условиях высокоинтенсивных боевых действий.