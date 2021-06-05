Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя

Москва, 5 июня. Певец Тима Белорусских дал большое интервью на You-Tube Юрий Дудю. Фанаты были настолько шокированы его речью, что потребовали переводчика с «тимабелорусского» языка.

Белорусский музыкант Тимофей Морозов, известный под псевдонимом Тима Белорусских, откровенно рассказал о своей жизни в разговоре с журналистом Юрием Дудем. Певец объяснил, почему у него так рано появился ребенок — в 16 лет. Кроме того, признался, как на него повлиял приговор в деле о наркотических веществах.

Однако фанатов привлекли не личные факты из биографии Белорусских, а речь певца. Для многих оказалось настоящим шоком, насколько плохо и путано говорит 22-летний артист. В комментариях речь звезды сравнили с описание товаров на китайском сайте Алиэкспресс, которые представляют собой набор слов.

Исполнителю хитов «Мокрые кроссы» и «Незабудка» посоветовали больше «никогда не открывать рот». Кроме того, пользователи отметили, что у Белорусских часто встречаются «слова-паразиты».

«Эх, Тима, лучше бы ты молчал. Песни твои люблю, но после интервью даже и не знаю, что сказать»; «Если из видео вырезать слова «чет» и «короче» — длительность интервью сократиться до семи минут»; «Подарите ему словарь! А то речью Белорусских можно пытать», — написали в Сети.

Многие фанаты заявили, что интервью Тимы Белорусских это лучшая антипропаганда употребления запрещенных веществ. В апреле певца приговорили к двум годам ограничения свободы по делу о наркотиках. В январе поступали новости, что певца задержали с наркотическими средствами в Минске, однако тогда он опровергал подобные сообщения.