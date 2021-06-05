В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты

Вашингтон, 5 июня. США могут начать серийное производство гиперзвуковых ракет в 2022 году. Об этом заявил глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч.

По его словам, американские специалисты продолжают реализацию программы по созданию гиперзвуковых ракет Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

«Мы все еще рассчитываем, что получим первые достигшие начальной оперативной боевой готовности гиперзвуковые средства в 2022 году или начале 2023 года», — пояснил он.

Генерал также добавил, что Пентагон вкладывает дополнительные средства, которые позволят в ближайшие годы завершить создание и начать производство гиперзвуковых ракет.

Ранее стало известно, что испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III завершились полным провалом. При этом в апреле 2021 года ВВС США провалили испытания новейшей гиперзвуковой ракеты ARRW.