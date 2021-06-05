Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму

Москва, 5 июня. Певица и актриса Анастасия Макеева поделилась деталями свадьбы с бизнесменом Романом Мальковым, которую супруги отпраздновали в Крыму.

Знаменитость организовала выездную регистрацию, прошедшую на крыше ресторана. Макеевой пришлось изрядно потратиться на торжество, однако имя актрисы помогло ей сделать что-то по бартеру.

«Платье у меня фантастическое. Просто царское. Я пришла, увидела, влюбилась. И оно, как выяснилось, было самым дорогим в салоне», — поделилась певица.

Актриса и ее муж, бросивший ради нее семью с четырьмя детьми, сами придумали и нарисовали дизайн колец, а украшения изготовили для них на заказ с гравировкой. Кроме того, пара создала собственный семейный герб. На свадьбе Макеева и Мальков пили только воду, потому что на следующий день у них было запланировано венчание.

Таинство провели в Форосской церкви, где венчались актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев. Церемония прошла в красивом месте на вершине горы с видом на море.

«У нас серьезные по отношению друг к другу намерения. Поэтому все разговоры про похоть, блуд и так далее, которые очень хочется кому-то развивать, они не имеют к нам никакого отношения», — заявила Макеева в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Бывшая жена мужа Макеевой Светлана Малькова осталась в Словении с тремя детьми. У экс-супругов есть еще один сын-подросток,но он уехал в Москву к отцу и его новой жене. Актриса утверждает, что у нее хорошо складываются отношения с сыном бизнесмена. Малькова ранее назвала сумму алиментов, которые ее бывший муж должен выплачивать на детей.