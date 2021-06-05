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Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
Все новости
05 июня 20:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:22
Шоу-бизнес
Диана Арбенина назвала премию Муз-ТВ «парадом безвкусицы»
20:20
Экономика
Биржевые индексы США продемонстрировали рост на фоне данных по безработице
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
Все новости

Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму

Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 5 июня. Певица и актриса Анастасия Макеева поделилась деталями свадьбы с бизнесменом Романом Мальковым, которую супруги отпраздновали в Крыму.

Знаменитость организовала выездную регистрацию, прошедшую на крыше ресторана. Макеевой пришлось изрядно потратиться на торжество, однако имя актрисы помогло ей сделать что-то по бартеру.

«Платье у меня фантастическое. Просто царское. Я пришла, увидела, влюбилась. И оно, как выяснилось, было самым дорогим в салоне», — поделилась певица.

Актриса и ее муж, бросивший ради нее семью с четырьмя детьми, сами придумали и нарисовали дизайн колец, а украшения изготовили для них на заказ с гравировкой. Кроме того, пара создала собственный семейный герб. На свадьбе Макеева и Мальков пили только воду, потому что на следующий день у них было запланировано венчание.

Таинство провели в Форосской церкви, где венчались актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев. Церемония прошла в красивом месте на вершине горы с видом на море.

«У нас серьезные по отношению друг к другу намерения. Поэтому все разговоры про похоть, блуд и так далее, которые очень хочется кому-то развивать, они не имеют к нам никакого отношения», — заявила Макеева в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Бывшая жена мужа Макеевой Светлана Малькова осталась в Словении с тремя детьми. У экс-супругов есть еще один сын-подросток,но он уехал в Москву к отцу и его новой жене. Актриса утверждает, что у нее хорошо складываются отношения с сыном бизнесмена. Малькова ранее назвала сумму алиментов, которые ее бывший муж должен выплачивать на детей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
свадьба макеева мальков
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