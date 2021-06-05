Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе

Луганск, 5 июня. Командование ВСУ привлекло к разминированию территории в Донбассе британо-американскую организацию HALO Trust. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, командование ВСУ обратилось за помощью в разминировании к руководству государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и международным гуманитарным организациям, так как украинские силовики не в состоянии самостоятельно обезвредить собственные минные поля.

«Отмечены работы по разминированию местности в зоне ответственности 92-й бригады вблизи населенного пункта Мирная Долина представителями британо-американской организации HALO Trust», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли окраины Донецка. Под ударами артиллерии украинских силовиков оказался поселок Жабуньки, который расположен на северных окраинах столицы Донецкой Народной Республики.