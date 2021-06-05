Двое россиян нарушили границу ради отдыха в Одессе

Одесса, 5 июня. Украинские пограничники задержали двух россиян за незаконное пересечение границы. Мужчины переплыли реку Ворскла и оказались на иностранной территории.

В ходе разбирательства выяснилось, что граждане в возрасте 39 и 41 года решили, что карантин и пограничный режим — не помеха. Туристы с рюкзаками и автомобильными правами рискнули нарушить закон ради морского отдыха в Одессе, сообщает сайт 360tv.ru.

Проверка показала, что одного из них задерживали два года назад за нарушение закона Украины. Тогда ему запретили въезжать в страну на три года. Теперь нарушителю на десять лет закрыт въезд, его приятелю — на пять.

Российские пограничники задержали в Крыму нарушителя границы. При себе у гражданина были свертки с наркотиками, сообщал ФАН.