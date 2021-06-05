Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии

Таллин, 5 июня. Крупнейшие международные учения «Весенний шторм» в Эстонии завершились масштабными боевыми стрельбами и финальным учебным сражением.

Командующий маневрами генерал-майор Индрек Сирел отметил, что в ходе учений все цели были достигнуты.

«Мы восстанавливаем режим учений в Силах обороны, который действовал до пандемии коронавируса, сокращено только участие резервистов, которых в этом году было привлечено почти в десять раз меньше», — подчеркнул генерал-майор.

Известно, что к завершающему этапу учений были привлечены практически все виды вооружений сил обороны Эстонии, а также прибывшие на маневры подразделения нескольких государств Североатлантического альянса.

Ранее читатели британского издания Daily Mail с иронией отреагировали на новость об участии Великобритании в морских учениях НАТО в Атлантическом океане.