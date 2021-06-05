Пленум ЦК Трудовой партии Кореи состоится в начале июня

Пхеньян, 5 июня. Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) решило провести пленум в ближайшие дни.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о планах ТПК. Первое заседание Политбюро Центрального комитета партии восьмого созыва состоялось 4 июня под председательством генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына.

«Уважаемый генеральный секретарь подчеркнул, что на данный момент необходимо созвать пленум ЦК партии и точно подытожить общее положение государственных дел первого полугодия, принять дополнительные меры по своевременному исправлению отклонений», — говорится в сообщении.