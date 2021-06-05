Депутат Никонов рассказал, чем может обернуться смена власти в Германии для «СП-2»

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05 июня 20:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:20
Экономика
Биржевые индексы США продемонстрировали рост на фоне данных по безработице
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
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Депутат Никонов рассказал, чем может обернуться смена власти в Германии для «СП-2»

Политика
Депутат Никонов рассказал, чем может обернуться смена власти в Германии для «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 июня. США готовят меры, чтобы сорвать запуск газопровода «Северный поток — 2». О своих намерениях Вашингтон объявит после смены власти в Германии, считают в Госдуме.

Такой прогноз озвучил председатель комитета ГД по науке и образованию Вячеслав Никонов. Он в эфире телеканала «Россия-1» предрек привлечение к процессу блокировки проекта «СП-2» экологических и международных организаций, а также структур Евросоюза, прибалтийских республик, Украины и Польши.

Существует вероятность, что место канцлера ФРГ Ангелы Меркель после сентябрьских выборов займет представитель партии «зеленых». Последние являются ярыми противниками «Северного потока — 2».

«Я не исключаю, что в Вашингтоне просто ждут, когда сменится правящая команда в Берлине. И новая команда пойдет уже на поводу у Вашингтона», — высказался Никонов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о завершении строительства одной из веток «Северного потока — 2». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, противникам не удалось сорвать реализацию проекта в связи с тем, что он призван работать на благо всех участников, а не только России.

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Все новости / Политика / Депутат Никонов рассказал, чем может обернуться смена власти в Германии для «СП-2»
германия никонов «Северный поток — 2»
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