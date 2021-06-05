Депутат Никонов рассказал, чем может обернуться смена власти в Германии для «СП-2»

Москва, 5 июня. США готовят меры, чтобы сорвать запуск газопровода «Северный поток — 2». О своих намерениях Вашингтон объявит после смены власти в Германии, считают в Госдуме.

Такой прогноз озвучил председатель комитета ГД по науке и образованию Вячеслав Никонов. Он в эфире телеканала «Россия-1» предрек привлечение к процессу блокировки проекта «СП-2» экологических и международных организаций, а также структур Евросоюза, прибалтийских республик, Украины и Польши.

Существует вероятность, что место канцлера ФРГ Ангелы Меркель после сентябрьских выборов займет представитель партии «зеленых». Последние являются ярыми противниками «Северного потока — 2».

«Я не исключаю, что в Вашингтоне просто ждут, когда сменится правящая команда в Берлине. И новая команда пойдет уже на поводу у Вашингтона», — высказался Никонов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о завершении строительства одной из веток «Северного потока — 2». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, противникам не удалось сорвать реализацию проекта в связи с тем, что он призван работать на благо всех участников, а не только России.