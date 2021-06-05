Телеведущий Дроздов рассказал о пользе выступлений диких животных в цирке

Санкт-Петербург, 5 июня. Выступление диких животных на аренах цирков не несет в себе никакого вреда, заявил российский телеведущий Николай Дроздов.

Диким животным, задействованных в цирковых выступлениях, грозит меньшая опасность, чем тем, которые живут в зоопарках. Как правило, они не дают себя в обиду, пояснил Дроздов в ходе мероприятия «Олимпиада Петландии».

«То, что в цирках мучают животных, — клевета. Вы зайдите туда, попробуйте какого-нибудь тигра лупасить — он вам так отомстит, что мало не покажется», — цитирует его iReactor.

Также телеведущий вспомнил о ситуации со слонихой, которую пришлось забрать из ростовского зоопарка и отдать в цирк братьев Запашных. Дело в том, что животное рисковало пострадать от собственного отца.

Кроме того, весной телеведущий вспомнил, как спас оператора от крокодила на съемках «В мире животных». Об этом он рассказал в эфире программы «Судьба человека».