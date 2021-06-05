Политолог Ищенко уверен, что России нужна полноценная интеграция с Белоруссией

Москва, 5 июня. Россия отвечает на блокировку интеграционных процессов сокращением финансовой поддержки и плавным вытеснением белорусских производителей со своего рынка.

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что Москве необходима полноценная интеграция со своим партнером в лице Минска. Ради этого Россия многое терпит и плавно продвигает собственные интересы, чтобы не нарушить «хрупкую белорусскую государственность», сказал эксперт.

Президенту России Владимиру Путину и его коллеге из Белоруссии Александру Лукашенко еще предстоит перекроить планы финансовой части интеграционных процессов, учитывая вновь возникшие обстоятельства. Делать это нужно так, чтобы не сильно напрягать Москву, но и не экономить на Минске, сообщил политолог.

Ростислав Ищенко также рассказал, при каком условии Россия внедрит визовый режим для украинцев. По его мнению, это может произойти в качестве ответной меры на действия Киева.