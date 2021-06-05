Банги, 5 июня. Жители Центральноафриканской Республики продолжают выступать против присутствия многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) у них в стране. Молодые люди 3 июня собрались на севере столицы с плакатами, на которых они написали требования к иностранным представителям.

Около 11 утра сотня человек организовала митинг у штаба МИНУСКА. Позже они перекрыли северный выезд из города. Одна их участниц протеста по имени Эстелла рассказала, почему она и ее соотечественники вышли на акцию.

«Мы много страдаем. Молодежь — будущее этой страны. МИНУСКА находится в республике, но она ничего не делает, чтобы ее обезопасить. Чтобы молодые люди процветали», — заявила она.

Кроме того, она отметила, что центральноафриканцы нуждаются только в вооруженных силах (FACA) и их союзниках. За короткое время они достигли внушительных результатов и сделали то, чего хотела вся страна.

При этом люди неоднократно становились свидетелями преступлений миротворцев ООН. Они поддерживают боевиков, снабжают их боеприпасами и не пытаются защитить от них мирное население.

«МИНУСКА больше нет места в ЦАР. Мы будем протестовать, пока не добьемся успеха», — подчеркнула Эстелла.

Недавно в ЦАР прошла другая акция. Около десяти тысяч человек собрались у штаба ООН, чтобы миротворцы признали вину за убийство водителя мототакси. «Голубые каски» на бронеавтомобиле протаранили его мотоцикл. Позже они пытались откупиться от его семьи и даже приписали погибшего к боевикам.