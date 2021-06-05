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новостей
20:20
Экономика
Биржевые индексы США продемонстрировали рост на фоне данных по безработице
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
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Украинский суд признал победу Вирастюка на довыборах в Раду законной

Политика
Украинский суд признал победу Вирастюка на довыборах в Раду законной
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 5 июня. Верховный суд Украины признал законной победу спортсмена Василия Вирастюка на довыборах в парламент страны.

Гражданская сеть «Опора» сообщила, что Верховный суд Украины отменил решение предыдущей инстанции от 23 мая о незаконности протокола ЦИК от 19 мая. Таким образом решение Центризбиркома страны, по которому Вирастюк признан народным депутатом, признано действующим.

Спортсмен занимался в 2000-х годах силовым многоборьем, этот вид спорта известен на Украине под названием «богатырские забавы». Атлет в 2005 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком мира по итогам международных соревнований.

Центризбирком Украины назначил довыборы в Раду на 28 марта. Голосование проходило в двух мажоритарных округах страны. Вирастюк участвовал в избирательной кампании от Иваново-Франковской области.

Ранее сообщалось, что Рада Украины назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах страны. Украинский парламент утвердил соответствующе постановление.

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Все новости / Политика / Украинский суд признал победу Вирастюка на довыборах в Раду законной
украина рада вирастюк
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