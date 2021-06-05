Украинский суд признал победу Вирастюка на довыборах в Раду законной

Киев, 5 июня. Верховный суд Украины признал законной победу спортсмена Василия Вирастюка на довыборах в парламент страны.

Гражданская сеть «Опора» сообщила, что Верховный суд Украины отменил решение предыдущей инстанции от 23 мая о незаконности протокола ЦИК от 19 мая. Таким образом решение Центризбиркома страны, по которому Вирастюк признан народным депутатом, признано действующим.

Спортсмен занимался в 2000-х годах силовым многоборьем, этот вид спорта известен на Украине под названием «богатырские забавы». Атлет в 2005 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком мира по итогам международных соревнований.

Центризбирком Украины назначил довыборы в Раду на 28 марта. Голосование проходило в двух мажоритарных округах страны. Вирастюк участвовал в избирательной кампании от Иваново-Франковской области.

Ранее сообщалось, что Рада Украины назначила внеочередные выборы в четырех населенных пунктах страны. Украинский парламент утвердил соответствующе постановление.