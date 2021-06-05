Сборная России вырвала победу в товарищеском матче с Болгарией

Москва, 5 июня. Последний контрольный матч сборной России перед Евро-2020 завершился победой с минимальным счетом.

Российская футбольная сборная 5 июня провела товарищескую игру с болгарской национальной командой. Встреча на столичном стадионе «Динамо» завершилась победой хозяев с минимальным счетом. Единственный гол на 84-й минуте забил вышедший на замену вместо Артема Дзюбы форвард московского «Спартака» Александр Соболев. Он реализовал одиннадцатиметровый удар.

Стоит отметить, что два игрока сборной России получили повреждения. Защитник Федор Кудряшов травмировался во время предматчевой разминки. Его партнер по национальной команде Дмитрий Баринов получил повреждение во втором тайме. Уже 12 июня сборная России проведет первый матч Евро-2020 против Бельгии, возглавляющей рейтинг ФИФА.

Ранее сборная Канады победила США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею в Латвии. Планетарное первенство в Риге завершится 6 июня.