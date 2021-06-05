Сборная России вырвала победу в товарищеском матче с Болгарией

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05 июня 20:21
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новостей
20:20
Экономика
Биржевые индексы США продемонстрировали рост на фоне данных по безработице
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
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Сборная России вырвала победу в товарищеском матче с Болгарией

Спорт
Сборная России вырвала победу в товарищеском матче с Болгарией
ТАСС  /  Савостьянов Сергей

Москва, 5 июня. Последний контрольный матч сборной России перед Евро-2020 завершился победой с минимальным счетом.

Российская футбольная сборная 5 июня провела товарищескую игру с болгарской национальной командой. Встреча на столичном стадионе «Динамо» завершилась победой хозяев с минимальным счетом. Единственный гол на 84-й минуте забил вышедший на замену вместо Артема Дзюбы форвард московского «Спартака» Александр Соболев. Он реализовал одиннадцатиметровый удар.

Стоит отметить, что два игрока сборной России получили повреждения. Защитник Федор Кудряшов травмировался во время предматчевой разминки. Его партнер по национальной команде Дмитрий Баринов получил повреждение во втором тайме. Уже 12 июня сборная России проведет первый матч Евро-2020 против Бельгии, возглавляющей рейтинг ФИФА.

Ранее сборная Канады победила США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею в Латвии. Планетарное первенство в Риге завершится 6 июня.

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футбол россия болгария товарищеский матч
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