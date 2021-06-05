В Ленобласти более тысячи военнослужащих ЗВО прошли повышение классной квалификации

Санкт-Петербург, 5 июня. Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сдали зачеты на подтверждение классной квалификации.

Свыше тысячи бойцов различных званий, включая рядовых, сержантов, прапорщиков и офицеров прошли контрольные занятия и повысили классность специалистов 1,2 класса и «мастера».

В испытаниях также участвовали военнослужащие-специалисты инженерных подразделений и РХБ защиты, а также артиллеристы, наводчики, снайперы и прочие подразделения.

Во время испытаний бойцы ЗВО отработали нормативы по развертыванию техники связи, разминированию минно-взрывных заграждений и оборудованию колонных путей.

Ранее подразделения ЗВО были подняты по учебной тревоге для отработки тактико-специальных тренировок на полигоне Кирилловский в Ленинградской области.

Также сообщалось, что пограничники во время предстоящих учений «Запад-2021» отработают вопросы противодействия попыткам диверсантов проникнуть через границу России. Об этом рассказал глава Пограничной службы РФ генерал армии Владимир Кулишев, передает «Царьград».